港报社评：重安全配套，活化工厦事半功倍--经济日报10月10日

本港土地供应不足，导致住宅及商厦的楼价和租金飈升，市民期待特首林郑月娥明天在施政报告中提出活化工厦新举措，在坚守安全原则下，容许工厦改作过渡房和商业用途，纾解瓶颈。

高楼价、高租金，窒碍本港民生及经济发展，增加住宅和商业单位成了当前急务。林郑早在8月葵涌夺命大火后，已责成多部门以新思维看待工厦，并研究重启去年叫停的工厦活化可能性，令活化工厦或成施政报告重要举措之一。林郑考虑重启活化工厦，底因有二。

首先，楼价已升到一般市民无法负担水平，一些仍未上到楼的基层只好租住劏房，部分更住在违法工厦劏房。夺命大火敲响警钟，由于政府缺地建屋，无法即时取缔劏房，惟有想出以共享房屋、货柜房的过渡房应急，但共享房屋受惠者不多，活化工厦可供考虑。全港有逾1,400幢工厦，之前批出151宗申请，当中有获发牌经营酒店，政府可考虑，部分活化工厦只要符合消防条例，可改作基层过渡房。

其次，本港工业式微，很多工厦单位被空置。惟街舖或商厦租金高昂，迫使一些商户或创业人士搬到工厦，以减低营运成本。活化工厦，有助释放更多商用单位协助小企业。

不过，林郑宜汲取上届政府教训，业主在活化工厦后大幅加租，导致一些创业人士或艺术工作者反遭迫离。新政府解决之道，不是限制工厦活化后要租给某些行业如文化创意，因当局既未必能掌握到市场的新需要、亦难作清晰界定。例如时兴花式跳绳、射箭、室内飘移小型赛车等，若政府硬性规定要业主租给艺术团体或时装设计，便会扼杀其他行业发展空间。

解困方法在于港府提供诱因，吸引更多业主活化工厦，令市场涌现更多单位，市场供求下租金升幅自受限制，让更多行业受惠。

无论工厦活化后是作过渡房，抑或商用单位，有两点必须注意。其一，安全问题是重中之重，所有活化申请必须符合包括防火在内的安全准则，当局亦要严加巡查。

其二，必须考虑到人流、交通问题，早作防范以至疏解。以观塘工厂区为例，工厂单位的多元化业务便令交通极为拥塞。

在活化工厦前，既需有通盘考量，在批准具体项目时，更要有所规划，才能尽量减少衍生问题，避免活化事倍功半。（完）

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