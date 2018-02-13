港报社评：金正恩运动外交，半岛风险未减--经济日报2月13日

北韩参加南韩冬奥虽仍未夺奖，但领导人金正恩精准遥控「运动外交」，把握美韩利益矛盾，缓和两韩关系，争取时间完善核武技术。美国势阻两韩太近，但终或无奈面对朝鲜拥核。

朝鲜半岛局势去年因北韩进行核试和多次导弹试射而变得紧张，金正恩元旦释出善意，愿与韩对话，结果促成两韩组队参加平昌冬奥。北韩更趁参加冬奥，邀请南韩总统文在寅访问平壤，令两韩关系解冻。美国副总统彭斯试图在冬奥期间阻止两韩关系改善，既不成功，亦令韩民对他反感。北韩成功分化美韩关系，底因有二。

其一，金正恩擅于谋略，能掌握对手国家之间的矛盾，每每都能适时拿捏出招，而且精准到位，以将多国玩弄指掌之中。

美韩最大矛盾是，华府坚持要北韩弃核，杜绝威胁美国本土安全；但南韩最着紧不要动武，因战争一旦爆发，首尔将会与北韩玉石俱焚，何况北韩核武的目标并非南韩。金正恩正正利用美韩之间矛盾，在奥运前向韩释出核武只是用来震慑美国，而非针对南韩的讯号，成功争取文在寅努力改善关系。

其二，金正恩从来不按章出牌，在冬奥举行之际突出奇招，宣布由妹妹金与正率领200名美女啦啦队和选手参赛，透过漂亮动人的美女军团，发动柔性攻势，成功吸引全球焦点，一改北韩予国际社会的强硬木讷印象。

金正恩到位的计算，加上奇招迭出，杀美国措手不及，令彭斯处于被动，由最初拒绝接触，到昨天被迫改口，同意美朝有直接接触的可能。

随着两韩关系缓和，美国又不排除双边对话，令北韩换取更多时间优化洲际核导弹技术，使金正恩极可能成功拥核，美国最终或被迫承认这个事实。

就算华府承认朝拥核，未必等于两韩可以走得太近，因这可能令美国失去亚太杠杆，不利对日韩及其他盟友输出武器，以及围堵中国，日本亦不愿对日有历史纠葛的两韩有机会联手。美日均不会坐以待毙，势从中作梗，例如阻挠文在寅访朝。

朝鲜半岛局势暂缓，惟金正恩势续推核武发展以保护政权，美国为首的反朝核势力亦会继续出手，故仍急涌处处，区内反覆不稳的风险，其实丝毫未减。（完）

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