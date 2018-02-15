港报社评：金氏兄妹抢尽风头，美国失分暗藏杀机--信报2月15日

2018年冬季奥运会正在南韩平昌进行得如火如荼，可是对平日较少接触冬运项目的普罗大众来说，随着「头盘」（开幕礼）结束，「主菜」（国与国体育精英之间的竞技）倒变成反高潮了。

北韩最高领导人金正恩奇兵突出，派遣「御妹」、朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正随团参观平昌冬奥开幕仪式，并以金正恩特使身份向南韩总统文在寅转交乃兄的亲笔信，既释出金正恩改善南北韩关系的好意，同时转达对文在寅访问北韩的邀请。

鲜有露面的金与正幸不辱命，北韩代表团抢尽风头，成为全球媒体焦点，成功令外界对不久前仍剑拔弩张的朝鲜半岛局势出现转机多了几分憧憬。国际社会一直担心北韩会在平昌冬奥期间搞破坏，惟「剧情」出人意表，金氏兄妹合力炮制这出民族共融好戏，看得「观众」如痴如醉之余，向来臭名昭彰的北韩更藉着此争回不少印象分。顶尖运动员尚未有机会大显身手，平壤已在外交上赢了漂亮一仗。

看在对南北韩关系缓和抱怀疑态度的人眼里，挂在金与正脸上的每个优雅微笑、双方代表每个热情拥抱，以至北韩团员掉下的每滴泪水，背后都经过精密计算，非但与真情流露沾不上边，且是用以离间南韩与美、日关系的利器，其终极意图是为进一步推动核武发展抢占道德高地。北韩既已伸出橄榄枝，南韩和美国若不作出积极回应，那就是对方不领情了。

按照这种思维，冬奥过后美韩如在朝鲜半岛恢复联合军演，北韩「被迫」重启导弹试射或核测试将变得振振有词，难怪美国副总统彭斯于平昌冬奥开幕式上一副愁眉不展的模样，南北韩愈是打成一片，彭斯的面容便愈扳得紧；毕竟，他对美国在这场与北韩的交锋中吃了大亏比任何人都清楚。

视平壤摆出的每个友好姿态为别有用心的政治谋算，对朝鲜民族同胞情谊未免过度漠视，反而美国对南北韩和解的态度更值得留意。本报「金针集」二月十三日打了一个非常贴切的譬喻，指彭斯就像一个执意在人家办喜事时「乱噏嘢」（乱说话）的角色，不仅大煞风景，且有不给东道主南韩面子之嫌。

此番形容虽带点嘻笑怒骂，但与「金御妹」以微笑攻势赢尽人心相比，彭斯不顾场合明批暗讽南北韩，谁大气谁小家，显然已写在墙上。按理说，美方对北韩「骑劫」平昌冬奥纵有千般不屑，以彭斯副总统的身份，门面工夫也懒得做还罢了，其言行举止断不至于令南韩传媒忍无可忍，公开批评这位贵宾对主人家不敬。从这点可见，彭斯之「失礼」并非纯粹出于对外交失分耿耿于怀，而是故意为之；不悦之所以形于色，背后实暗藏着山姆大叔的「算计」。

就在平昌冬奥揭幕前数天，美国罕有地撤销对韩裔美籍学者车维德（Victor Cha）出任驻南韩大使的提名。这项任命本已得到首尔认同，华府突然改变初衷，外界普遍相信是因为车维德于《华盛顿邮报》发表署名文章，反对美国向北韩发动所谓「流鼻血攻击」（bloody nose strike），即在不引发全面战争的前提下，以美国压倒性军事力量对北韩有限度用兵，既属预防性质，又带警告效用。

此事早经传媒广泛报道，可是近日全球聚焦金与正的一颦一笑，以致对平昌冬奥开幕式上，美国驻南韩大使座位竟然空置视而不见。车维德刊于《华邮》的文章，内容实无新意，主要论点离不开任何形式的军事攻击都极可能招致北韩报复，人命伤亡无法估计，韩、日以外，美国也难幸免。观点虽「旧」，但有两点值得关注：

一、车维德一贯主张美国对平壤采取强硬立场，支持以军事为后盾对北韩强力施压，素被归类为「鹰派」，却反对走上动武这一步。若连他亦因公开表达对开战风险的忧虑而「堕马」，日后坐上美国驻南韩大使这个位置的，恐怕必属只懂对特朗普唯唯诺诺的脚色。

二、车维德提名遭撤销固然瞩目，惟更耐人寻味的是：美国何以在特朗普上台逾年后仍未落实驻南韩大使任命？这充分显露华府内部对北韩政策意见分歧，而眼前占上风的乃主战派。

金正恩利用平昌冬奥为北韩拿下与对手周旋的主动权，手段不可谓不高明。然而，就在朝鲜民族沉醉于一片血浓于水的氛围之际，只要平壤不放弃核武计划的底线不变，美国要北韩尝尝「流鼻血」滋味的风险仍是时刻存在的。（完）

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