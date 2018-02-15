港报社评：金融市场回稳，还看鲍威尔沟通力--经济日报2月15日

联储局新主席鲍威尔首次发表公开演说，对金融稳定性风险保持警惕，以示联储局非常紧张近日金融市场剧烈波动，用来安抚市场情绪。惟市况未稳，市场正考验鲍威尔的驾驭和应对能力。

鲍威尔周二在联储局发表就职演说，指联储局面对的挑战不断在变化，但逐步加息和加大减买债规模的路綫不变，并表明联储局会对任何发展中的金融稳定风险保持警惕。

这是美股及环球股市上周闪崩后，鲍威尔首次公开发言，虽只字不提股市暴跌，但强调联储局主要职务除稳定物价和确保最大就业外，另一要务是确保金融系统稳定。这番言论对稳定市场起一定作用，令美股周二由跌转升。

鲍威尔言论并无新意，重申联储局既定政策路綫不变，未来加息与否看数据。数据并非纯看工资升幅，还会考虑诸如昨天公布的消费物价指数（CPI）、稍后的核心个人消费支出（PCE）和最新就业数据。

其言论能安抚市场恐慌情绪，一来他是联储局主席，说话有一定分量；二来他强调联储局对当前金融稳定风险保持警惕，令人憧憬联储局会在未来市场震荡中出手。联储局在2015年中国经济放缓、2016年英脱欧公投所引发的市场震荡中曾出招，推迟加息时间。

由于市场视联储局为风向标，即使鲍威尔出口术，向市场派定心丸，但只能稳住一时，因市场剧烈波动的因素仍未消散，意味未来市况仍非常波动。这正正反映他面对一个极不稳定的转折期，市场正考验他其驾驭能力，看他能否跟市场有效沟通？

联储局与市场建立有效沟通殊非易事，在讲话时须对机密消息守口如瓶，在有重大政策转变前须清晰地和市场先做好预期沟通，让市场接受，减低不必要震荡。

即使联储局前主席伯南克也承认与市场沟通很难，尤其2013年他在言论中暗示将放慢买债步伐，结果引发缩减恐慌，导致市场剧震。因此联储局和市场沟通时，不明确、隐晦的言论，可能会产生严重后果。

故此联储局须适时与市场沟通，问题是鲍威尔没有往绩跟市场沟通，能否简单精准地传递信息仍是疑问。只要他做得到，市场又认受其胜任能力，将有助稳定市场情绪，否则可能被错误解读并作出过激反应，只会加剧市况波动。（完）

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