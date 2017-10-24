港报社评：锁定公营房屋补价金额值得研究--信报10月24日

土地和房屋问题备受社会高度关注，由前特首董建华牵头成立的团结香港基金就继续针对此重大议题出谋献策。基金会昨日发表第三份土地房屋政策研究报告，提出多项重点建议，包括尽快在维港以外重启大型填海发展新市镇，以及支持政府以「公私营合作」模式加快增加房屋供应等等。

当中最有新意的是提议「补贴置业计划」，锁定资助出售房屋补价金额，促请当局正视现行资助出售房屋（如居屋、租置单位）补价机制让市民「望尘莫及」的情况，并以建筑成本定价出售公营房屋单位，目的是「与民共富」。

香港是否应该再次填海造地，争论多时，未有定案，特首林郑月娥早前坦白承认确有填海倾向，她说道：「如果容许政府在维港以外进行较大规模的填海，或许完全不用触碰郊野公园。」虽然林郑认为维港以外填海是最可靠和实际的方式提供土地，但这样的工程必须摆平诸多拗撬，达成共识大有难度，因此政府还是按兵不动。即使最终落实填海，造地建屋需时十多年，无法解决燃眉之急。

「公私营合作」模式加快增加房屋供应又如何？这种做法无疑较为节省时间，而且林郑在其「港人首置上车盘」的计划之中已有类似概念，可惜在她的《施政报告》里只提及兴建一千个首置单位，数量上肯定无法满足庞大需求。

团结香港基金建议透过公私营合作增加土地供应，以释放私人土地的发展潜力，政府可考虑透过道路基建、上调地积比率等政策，增加私人土地可建单位，发展商须替政府兴建一定数量的公营房屋，亦建议政府成立「土地发展专员办事处」，加快土地审批程序。这些想法可谓跟政府不谋而合，如何避免惹来「官商勾结」的批评则考验官员的智慧。

「补贴置业计划」是基金会最新研究报告的重头戏，牵头者是香港大学黄乾亨黄英豪政治经济学教授王于渐。他认为，现时的公营房屋政策令土地价值无从释放，政府应该帮助港人置业，让更多住在公营房屋的市民拥有资产，透过土地、楼价升值分享经济繁荣成果，拉近贫富差距，「补贴置业计划」就是一个以置业为本的房屋政策。

基金会倡议，政府以建筑成本定价出售公营房屋单位，并锁定补价金额，以市值四百万元的单位为例，假设售价为一百万，两者相差的三百万为未来补价金额，于最初买卖时锁定，不再随楼价浮动，让购入单位的住户按本身能力做可预期的计划，在条件充足时完成补价，成为拥有全部业权的「真业主」。根据基金会副总干事黄元山的讲法，政府不该「与民争利」。

公营房屋升值，补价金额随之水涨船高，业主出售之时获利的其实是政府；要是锁定补价金额，等于政府让利，亦是变相与市价脱鈎。

关于与市价脱鈎这一点，「港人首置上车盘」的构思其实正正如此，虽然具体细节留待明年推出，但大原则就是售价以买家的负担能力作为衡量要素，而不是一切由市场主导。在这个大原则之下，我们认为「补贴置业计划」绝对值得政府积极研究。

我们多次强调，现在的楼市已经严重扭曲，拨乱反正之道莫过于营造「两个市场」，其一是有投资价值的私楼，其二是没有太多升值潜力、主要为安居而设的公营房屋。基金会所倡议的政府以建筑成本定价出售公营房屋单位，并锁定补价金额，长远来说相信有望促成「两个市场」的客观事实，从而纾缓市民望楼兴叹的怨气。

既然特区政府坐拥万亿元财政储备，政府让利如果有助重建置业阶梯，使更多市民得以自拥物业而安居，何乐而不为？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘