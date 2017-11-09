港报社评：阅文旋风对香港社会的启示--明报11月9日

内地最大网络出版公司阅文在本港挂牌上市，「带挈」不少股民进帐一笔，人们谈得最多的是「追、揸、沽」策略，对于「阅文旋风」背后反映的内地网络文学蓬勃发展，关注不多。近年内地网络文学走向全球，甚至还有外语网上译本，有机会成为中国流行文化软实力驰骋国际的卖点，香港社会对内地发展认识不够全面，对新经济的触觉不足，不利与时并进；本地网络作家虽有创意，惟缺乏发挥平台，政府未见积极扶持鼓励之意。如何支持本港创意文化产业发展，政府需要更加全面思考。

阅文招股上市，集资规模达83亿元，市场反应热烈，首日挂牌，升势锐不可当，一度高出招股价一倍，估计集团市值高近1000亿元。阅文由内地科网巨擘腾讯分拆出来，是一个网络小说平台，设有8个文学网站，以小说类目为例，题材包括奇幻、浪漫、武侠、商战等，拥有400万名网络作家及1000万部作品，活跃用户数目多达数亿。阅文今次招股空前成功，既见证了新经济的威力，亦突显了内地网络文学发展渐入佳境，影响力之大，绝对不能忽视。

每当谈到内地网络，很多港人即时联想到的，就是审查、抄袭、侵权、「山寨」等负面描述，部分人更质疑「没有自由哪有创意」，云云。诚然，这些都是内地存在的问题，可是阅文的成功，其实是港人从另一角度了解国情的机会。内地严格的媒体审查，无疑令创作自由受限，惟不代表没有发挥空间，更不代表难有优秀作品。近年内地奇幻小说异军突起，正是最明显例子，内地新生代科幻作家刘慈欣和郝景芳，先后在2015及2016年夺得世界级科幻小说雨果奖，反映内地流行文学不仅雅俗共赏，更能登大雅之堂。

外界向来认为网络文学充斥抄袭盗版，难有利润，可是阅文成功洗刷这一负面形象。论平台规模，阅文甚至可与美国亚马逊电子书平台分庭抗礼。内地网络文学流行多时，近年阅文能够赚钱，关键在于建立起一套独特营运模式，引入会员制度，以在线阅读付费计划向读者收费。目前「电子付费」占阅文收入九成，并且持续高速增长，余下一成则是版权收入。阅文很多大热作品都改编成电影、电视剧和网络游戏，例如《琅琊榜》、《步步惊心》等，预料未来版权收入更加惊人。阅文希望善用手上作品版权，转化成动漫、影视产品等等，建立中国版的「漫威」（Marvel）王国，并非天方夜谭。

中国网络文学迅速崛起，西方也刮目相看。近两年《华尔街日报》、《纽约时报》等媒体均有深入报道，形容「网络小说成为中国一股文化力量」，一些网站更将入中国网络小说翻译成英语，吸引不少外国读者。美国有荷李活，日本有动漫，韩国有韩剧，网络文学能否成为未来中国流行文化软实力所在，目前言之尚早，不过内地网络小说最大特点，是以连载方式呈现，读者追看最新章节，如同追剧，更可以和作者互动，讨论情节，共同构思情节发展，这些均是成功吸引读者付费的关键。阅文将部分收入与作者分帐，鼓励优秀创作，亦有助提升整体作品质素，形成一个可持续发展的生态。

内地网络小说市场已相当成熟，反观本港却一直无法搞起，本地市场太小固然是原因之一，社会与政府未有与时并进，亦是一大问题。有本地作家指出，香港并非没有优秀网络作家和读者，可是却欠缺发展土壤，既不似内地般有腾讯等大财团支持整个文化产业创作，港人也普遍认为网上文字免费阅读「理所当然」，令网络作家无法靠创作为生，即使偶有像网络小说《红VAN》一类佳作，亦属昙花一现。有著名作家更慨叹，香港电影制作人不习惯买本地作品版权，甚至索性「抄考」点子再作发挥，想靠创作赚版税难如登天。

近年政府常强调推动文化创意产业，愿意注资拨款，然而缺乏高瞻远瞩策略，创作环境恶劣障碍重重，令本地网络小说作家难望出头。理论上，借助内地平台打拼，是较为现实的选择，可是近年不少港人囿于意识形态，视内地如洪水猛兽，甚至采取视而不见的态度。凡此种种，均妨碍港人认清内地最新发展趋势，浪费不少光阴和机遇。由当年阿里巴巴掀起的「同股不同权」争议，到电子支付系统发展，再到内地网络文学新趋势，香港社会的反应，予人感觉都是落后于形势。曾几何时，香港本地市场虽小，却是重要流行文化输出地，一大关键在于能够海纳百川，汲取各方精华，引为我用。对内地新鲜事物的吸收能力钝化，实非香港社会之福。（完）

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