港报社评：防地皮炒卖，卖地条款可设限--经济日报2月14日

中资海航集团将启德两幅地转售予恒地，成功套现纾解财困。事件反映天价投地，客观效果是推高楼价，发展商又可短期转售地皮获利，港府可考虑调整卖地条款，避免官地沦为炒卖工具。

海航旗下的香港国际建投昨宣布，把持有的启德两幅地皮售予恒地，作价近160亿元，比中标价约高出12%。

尽管海航帐面上毋须蚀让，但这多少反映楼市荒谬现象。海航2016年起以天价共斥资273亿元投得启德4幅地皮，营造出面粉价远高于面包价现象，不但推高区内地价，哄抬楼市气氛，刺激区内一手楼楼价飈升，还带动整体二手楼楼价上升。

惟海航投地后，在融资上左支右绌，再加上中央去年限制中资不得在海外并购与本业无关的业务，令其资金周转紧张，急需卖资产减债。在债务半爆煲下变卖地皮，海航毋须贱卖土地，对楼市起稳定作用。

中资去年频频高价抢地，令一些本地发展商被迫高价跟抢。港府官员曾强调，高价抢地亦可蚀本，楼价并非取决于地价高低，因楼市有其周期性，几年后才知赚蚀。

言犹在耳，海航持地一年多成功保本变卖，亦有中资去年趁市道炽热，透过股权转让成功出售地皮获利。

理论上，发展商投地后要将楼建成出售，才算完成整个过程；但现在却可在中途变卖地皮获利，将地价和楼价进一步抢高，令市民更难买得起。

港府若不想炽热楼市再升温，宜针对卖地出招。

其一，仿效欧美国家和新加坡的做法，公开所有标书，以增透明度。现行做法只公开中标价，市场以此作为市价，有见树不见林之嫌。公开所有投标价，让市民知道地皮是否值这么高价？还是个别发展商天价抢地的行为？这可避免市民被气氛哄抬高追入市，令楼市可健康发展。

其二，为杜绝炒楼，增加炒卖成本，现时置业人士入市要持货3年，才不用缴付特别印花税，客观效果的确让短期炒卖的情况大幅减少。港府可考虑官地出售也应有类似限制，容许转让但要支付土地增值税，让库房分享土地升值的得益，减少发展商短期套利行为。

香港土地资源非常珍贵，官地被用作短期炒卖，相信绝非港府及市民所愿，交易过程和新接手的发展商改变图则，甚至会拖延楼宇供应的步伐，港府应慎重考虑是否加入条款及限制，让官地至现楼，能够更适切适时投入私人市场，满足市民自住和长綫投资的需求。（完）

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