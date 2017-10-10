港报社评：防止滥用拉布，避免有权用尽--明报10月10日

立法会复会在即，硝烟味滚滚而来。建制派提出修改「财委会会议程序」阻止「拉布」，泛民议员反对，认为会削弱立法会监察权力。现在修改议事程序，时机合适与否见仁见智，然而近年「拉布」变本加厉，损害民生，确有需要加强议事效率。议事文化本应有商有量，可惜泛民跟建制阵营缺乏互信，双方均抱着防人之心不可无的态度，互相算计，令人遗憾。修改议事程序减少「拉布」并非上策，惟可能别无选择；泛民担心当局一味硬闯议会强推政策，亦非无法理解，政府和建制派必须避免有权用尽。

今时今日立法会蜩螗沸羹，由解决问题变成制造问题的地方，一大原因是各方为求达到目的，有权用尽，部分议员更将议事堂当成政治战场，但求打击敌人。少数派滥用「拉布」手段作为政治斗争武器，多数派则拒绝尊重少数派意见。当年财委会强行「剪布」通过新界东北发展拨款，反对者愤愤不平；前年泛民在财委会「拉布」拖死创科局拨款申请，还有医委会改革和版权修订条例草案胎死腹中，同样招来愤恨。「少数派暴力」恶斗「多数派暴力」，牺牲的是民生福祉，财委会正是一个重灾区。

受「拉布」影响，去年财委会批出的项目，由前一年度的88个，减至上年度的29个，金额相差500亿元，不少涉及民生，诸如新市镇扩建拨款等。议会当然有责任监察政府，惟避免滥用「拉布」损害民生，亦属合理期望。倘若议员是以民生为念，并非以民生作为政治筹码，提高审理民生事务效率，理应是基本共识。议事堂论政，贵乎言之有物而非时间长短，关键是确保讨论透彻有意义。如果修改会议程序只是令到讨论更为聚焦，不会马虎走过场，其实并无不可。

财委会主席陈健波提出设立「主席指引」，主席可以减少「缩短表决钟声动议」的辩论时间；若有议员被逐出会议厅，同日不能再参与开会。指引内容主要是赋予主席较大弹性处理会议，严格来说只属备用工具，用与不用，权在主席，对具体议事影响有限。

相比之下，建制派议员提出的会议程序修订，针对「拉布」味道明显较强，包括限制每名议员每项议程最多只能提出一项临时动议，以及修改「中止待续议案」字眼，即使通过，亦不会即时休会，而是改为审议其他拨款。正常议事情况下，议员甚少需要提出大量临时议案，近年部分泛民议员在财委会提出数以百计临时动议，目的纯为「拉布」，新建议阻挠「拉布」多于阻碍「议事」，若说是「自阉」议事监察权力，似乎是太轻率将「监察政府」和「拉布阻挠」画上等号。

财委会修改会议程序，只需过半数委员通过，对少数派的泛民相当不利。泛民忧虑「拉布」权力遭剥夺，建制派和政府会恃着多数派优势，动辄硬闯议会强推政策。遇上背逆主流民意的措施，「拉布」确是一个有用的政治武器，若用得其所，市民也会理解，问题是过去数年部分议员滥用「拉布」情况太严重，动不动就将「拉布」当成「政治核武器」使用，惹来一般市民怨言。泛民担心修改会议规则后，建制派会有权用尽，然而当局眼见财委会「拉布」不休，同样担心泛民继续有权用尽，滥用「拉布」。

立法会全体大会和不同小组会议，各有专职范围，惟近年部分会议职能渐见模糊化，讨论重复。以财委会为例，近年经常有议员要求重新讨论辖下两个小组委员会（人事编制及工务小组委员会）已支持的项目，既没必要亦费时失事。议会本应是理性讨论和寻求妥协的地方，如果政府与各党派有良性互动，其实没有收紧会议规则的必要，然而遗憾的政治现实是，泛民跟政府和建制派缺乏互信，宁可事事抱着防人之心不可无的想法，冰封三尺非一日之寒，很难只怪责其中一方。

新政府上台百日，强调修补撕裂，然而与泛民的关系仍旧阴晴不定，「DQ」议员资格案和社运中人判囚亦影响了政治气氛。明天立法会大会，泛民议员表示不会站立迎接特首林郑月娥进入议事厅，说明双方都很难放下戒心。现在建制派要求修订财委会会议程序，时机是否合适，言人人殊，惟立法会复会在即，政治现实「逼到埋身」，是否加强防止「拉布」，需要有个决定。议事规则只能管到君子，管不到小人。一法立一弊生，若议员决心「拉布」，相信仍会找到法子，不过泛民应避免滥用「拉布」这张牌，政府亦应向泛民释出善意，强调不管议事规则如何变化，都会继续与民共议，在民生事务上多听意见，不会一意孤行。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘