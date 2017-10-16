港报社评：阳光通透，方可消除官商勾结阴影--信报10月16日

万众期待的港人首置上车盘计划在行政长官林郑月娥上周三发表的首份《施政报告》中公之于世，政府将于明年底拍卖观塘安达臣道一幅地皮兴建及提供一千个单位作为先导，最快在二○二一年推出，让收入高于申请居屋上限的中产阶层，以与市价脱鈎的价钱购入，遂「上车」之愿，也使市民的置业阶梯得以衔接而完整建构。计划的概念普遍受到欢迎，只是千伙的数量如杯水车薪，明显远离众望，如何更快更多地增加供应，成为关键。

建屋先得有地，问题是本港用作兴建资助房屋的土地已然严重短缺，上届政府时任运输及房屋局局长张炳良在去年底就曾宣称，房委会辖下的熟地（已平整土地）几近用尽，未来发展生地的挑战更大，长远房屋策略的建屋数量评估因而须要调整。

是故，首置盘不可能再占用原有规划建设公屋及居屋的土地；若另觅「生土」变熟地，随时需时十年八载以上，更遑论移山填海造地的使人望眼欲穿了。因此，善用私人发展商手上的地皮，看来是不二之选。

事实上，政府拟与发展商以混合模式提供首置上车单位，已属众所周知，只是林郑特首在《施政报告》中并无详述合作细节。她昨日在电视节目的访问中终于透露，首置盘将集中在新界，并透过此计划释放土地，构思是私人发展商手上的地皮有些已经改划为建屋，但地积比率很低，政府可藉某一种政策，提高其地积比率，建成后的部分单位分给政府，作为首置盘出售。

然而，林郑月娥日前在电台节目里不讳言，香港社会有人以阴谋论或有色眼镜看待公私营合作，她对此感到担心。她昨天在无綫电视《讲清讲楚》中再说︰「近年来，社会上出现了一种我形容为不太好的风气，任何东西与地产合作就会变成官商勾结，输送利益，延后利益，令主事官员有些担心。」

林郑所言非虚，其担心更不是杞人忧天。香港近年政治化弥漫，官商勾结成为容易触动神经的敏感词。个别高层官员因牵涉收受商界利益而被判刑，强化了市民对官商勾结的观感；政治团体动辄用上官商勾结的帽子扣在公私营合作项目的头上，加之政府于处理相关计划时倘政治敏感度不足，在程序上和透明度方面思虑不周或手法粗疏，更予人话柄，甚而形成风波，令好事变坏事。

至于涉及新界的土地，这官商勾结之嫌就更加棘手。去年立法会选举，高举反对「官商乡黑勾结」旗帜的朱凯廸，以一介新人在新界西取得八万四千多票膺选，并成为地区直选的票王，可见此议题实在不容小觑；有关发展计划在议会内外所遭受的监察与挑战，必然严厉和严峻。林郑政府小心翼翼，如履薄冰，该当如此。

只是政府可不能因噎废食，把惠及民生福祉、有利社会整体利益的官商合作大计也弃而不为。正如林郑举例的太古城、黄埔花园等，均是公私营合作且成绩有目共睹的项目；一些先进的民主国家如美国，从来不乏官商协作的发展计划。此外，香港曾推行之「私人参建居屋计划」，其后被港大几位学者根据研究分析，把其所建的单位评为比房署沿用的建屋模式更加「多快好省」，虽也有部分楼盘质素参差惹来诟病，但总的说来，乃瑕不掩瑜的例子。

况且在首置盘的公私营混合发展模式当中，按林郑月娥所述，由于发展商在提高地积比率后建成的单位，给政府的当然不须补地价，但其所建的私楼部分仍须补足地价，故不存在补地价的优惠；而且所有规划都得经过城规会讨论和核准，既不虞黑箱作业的指控，亦彰显并无利益输送。

词典中「勾结」二字，意谓为了进行不正当活动暗中互相串通、结合。政府和发展商合作进行的当然不会是不正当活动，所以要防止合作招致「勾结」的责难，重要的是避免「暗中」行事，即是必须全面公开、十足透明，还要公平、合理地看待不同的持份者，更不能给人优待某一或少数地产商的印象。

在官商勾结的重重阴影下，更须于持续的阳光通透中推进公私营合作，始有望在阴谋论充斥的当下，减少阻障，取得市民受益、各方共赢的成果。

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