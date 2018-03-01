港报社评：陈茂波胡椒粉式撒钱乏惊喜--信报3月1日

财政司司长陈茂波昨日公布《财政预算案》，名义上是其任内的第二份，实际上却是第一份，因为去年他只是「执手尾」宣读前财爷曾俊华早已大部分写好的数簿罢了。对于陈司长交出的功课，特首林郑月娥激赞为「完全秉承了我为本届政府所确立的管治新风格、政府新角色和理财新哲学」。平心而论，这一份预算案确有新猷，然而整体而言并非什么显著的突破，我们给予的评价是中规中矩。

历任财爷皆奉行一个准则，公共开支不超越本地生产总值（GDP）两成，似乎不如此便无法符合《基本法》关于「量入为出」的规定，这样的思维一直被批评为自我设限、过分保守。陈茂波指出，面对社会和经济多方面的需要，必须积极回应，所以二○一八至一九年度的公共开支与GDP的比例略高于百分之二十一，但会确保开支增幅符合实际需要，并与香港长远财政承担能力相称。换言之，大掌柜的而且确不辱使命，推出了合乎大当家脾胃的理财新哲学，增加的经常性开支包括提高医疗拨款，从六百二十八亿元增至七百一十二亿元。

公共财政开支与本地生产总值增长两者相适应的比率不再墨守成规，固然是积极进取的表现，同时反映「计错数错有错着」，全年录得超额几倍的盈余一千三百八十亿元，财政储备一万零九百二十亿元，有钱自然毋须过度节约。不过，要是谈到《财政预算案》的各项具体措施，我们看不到陈茂波有什么特别的亮点，所谓派糖不外乎又是退减薪俸税和宽免差饷等等例牌菜式，向中小学生派发一万张海洋公园门票甚至被形容为「莫名其妙」。

在普罗市民心目中，最关心的议题相信是土地房屋，可是陈茂波着墨不多，而且仅仅重复一堆旧数据，指出本年度卖地计划共有二十七幅住宅地皮，可供兴建约一万五千二百个单位，加上铁路物业发展、市区重建局、私人发展和重建项目，预计全年的潜在土地供应可供兴建约二万五千五百个单位。对于土地房屋议题彷佛交白卷，连租金扣税也办不到，陈茂波的解释是「时机仍未成熟去宣布任何新措施」。

医疗是市民另一个关心的重点，陈茂波提高拨款的大方向绝对正确，又预留三千亿元提早筹备第二个十年医院发展计划，重建伊利沙伯（将迁往启德）、玛嘉烈和屯门医院，扩建北大屿山医院，京士柏用地（伊利沙伯医院原址）则兴建新的医院，预计总共加设三千至四千张病床，都是值得支持的方针。却奈何，香港医疗系统的弊病是空有医院而缺乏医护人员，天水围医院和北大屿山医院落成至今，仅可提供局部服务，正正因为人手不足。试问，未来五年只有二千名医科毕业生，能够满足数量庞大之病人需要吗？春节期间急症室轮候时间超过八小时，已经残酷地反映出问题所在。

类似的疑虑出现在创科发展之上，陈茂波指出，本港要在创科路上突围而出，须善用资源，且聚焦具有优势的四大范畴，即生物科技、人工智能、智慧城市和金融科技，所以预留额外五百亿元作支援，其中二百亿元用于落马洲河套区港深创新及科技园第一期，包括土地平整、基础设施、上盖建设和早期营运。

创科路上，基建还是次要，最宝贵的是人才，万一设备先进的创科园区缺乏培养人才之可行方案，情况也许会像没有医生的医院那样，得物无所用。

无论如何，看得出陈茂波努力尝试「胡椒粉式撒钱」，务求让社会各阶层直接或间接受惠，只是他的理财新哲学没有太大惊喜。当然，在今时今日动辄得咎的政治环境中，不惹起太大反感已算通过了公关考验。从这个角度观之，林郑若要继续「以民为本」做好民生工作，稳健的陈茂波确是她的好拍档。

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