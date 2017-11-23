港报社评：零售迈向全渠道，线上线下一气通--信报11月23日

今天是一年一度的感恩节（Thanksgiving Day），美国圣诞销售旺季于翌日揭开序幕，这个俗称「黑色星期五」（Black Friday）的重要日子向来是兵家必争之地，零售商会推出大量折扣优惠吸客。然而，「黑色星期五」近年受重视程度已大不如前，主要由于网上购物大行其道，应运而生的「网络星期一」（Cyber Monday），在愈来愈多人眼中成为更具前瞻意义的圣诞旺季销情指标。

内地「双十一网购节」落幕不久，两大电商龙头阿里巴巴和京东商城连日来围绕谁先一步突破千亿元人民币成交额爆发口水战。这反映了两个值得关注的现象：一、不管哪一方在口舌上占得优势，皆改变不了两巨头促销成绩齐破纪录的事实，足证内地网购市场持续高速增长；二、「饼」大了自然引来更多新晋电商争食，阿里及京东于「双十一」的市占率跟去年比较俱略见下滑，管理层互指对方「笃数」，表面上针锋相对，惟口水战背后突显的是，随着竞争日益激烈，强如阿里、京东，在扞衞市场份额上也要寸土必争不容怠慢。

网上购物蔚然成风，很易令人得出今天的消费者个个中了「淘宝毒」，从此不再踏足实体商店的印象。可是，这种想法经不起数据考验，根据国家统计局二○一六年的数字，网购看似气势如虹，但依然只占内地整体零售额约一成半，余下八成半来自线下实体店。

环顾世界，类似情况在统计中亦得到印证，足见网购赶绝传统零售之说，不论在中国还是其他地方都属言之尚早。经过多年验证，传统零售商早已明白到不设法适应消费者新的购物模式，长远必难生存，经营上纵不大变也得小变，为业务引入线上元素乃必需之举。

在钟摆的另一端，电商亦意识到单靠网购无法满足消费者在各方面的需要，实体店享有的天然优势，有助完善顾客购物体验，弥补网商的不足。用阿里巴巴创办人马云的话来说，新零售时代不再存在「实体」与「电商」之分，要保持竞争力，业者必须同时打通线上线下，步向全渠道（omni-channel）商业模式。

马云并非只说不做，阿里近年多番由线上走到线下，透过战略合作或斥巨资入股，落实他口中的新零售概念。最新鲜滚热辣的例子，是阿里本周一斥资二百二十四亿元，收购在内地拥有四百余间大卖场的本港上市公司高鑫零售百分之三十六点一六股权；联同先前在银泰、苏宁、三江、联华等零售企业的股权投资，阿里过去三年于内地零售战场布下的棋子，已遍及百货、电器、超市等多个实体店领域。

既然把新零售概念说成「天上的网、地上的网无缝连接」，电商可以转战传统零售，实体店自然亦可挥军线上，跟对手争一日之长短，这方面以美国的战情最值得留意。

全球最大传统零售商沃尔玛（Walmart）上周公布的季度业绩远胜预期，股价单日涨逾一成，市值更一度突破三千亿美元。市场反应亢奋，令部分人觉得实体店有回勇之象，传统零售业否极泰来。

正如前述，网购赶绝实体店言过其实，而沃尔玛在全球拥有逾万分店，于货品采购、定价等环节向来占尽优势，绝非级数不同的零售商可比。更重要的是，沃尔玛近年透过一系列并购交易，包括收购Jet.com、Shoebuy、Modcloth、Moosejaw、Bonobos等，一方面加强电商业务阵容，同时不断罗致年轻网络专才，从集团以外引入「电商DNA」，令革新转型事半功倍。沃尔玛电商交易额上季按年劲增五成四，市场对这家零售老店刮目相看之余，亦充分证明沃尔玛策略奏效。

阿里巴巴、亚马逊由线上走到线下，沃尔玛则反其道而行，可见零售世界真的再没有实体与电商之分，从今以后，统计机构在业务归类上恐怕也要与时并进，冲破非上即下的旧思维。

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