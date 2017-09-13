港报社评：霸占官地冰山一角，官僚怠惰廿载离谱--明报9月13日

地政总署又被翻出糊涂帐，申诉专员公署发现，有新界村屋违规扩建兼非法占用政府土地，地政总署廿多年前已知悉违规，竟然迟迟未有处理，直至3年前才展开执管行动，处事官僚散漫，令人无法接受。私人地主非法霸占官地的问题，一直备受诟病，今次个案恐怕只属冰山一角，虽然今年初地政总署推出新措施，打击非法占用官地，然而执行成效仍然有待观察。地政总署必须拿出决心，处理霸占官地积压个案，订出合理时间表，不应拖拖拉拉。

地政总署屡成审计署和申诉专员公署批评对象，近年虽有改革之意，不过沉痾难治，长期积累下来的大堆问题，仍待拨乱反正。今次公署披露的离谱个案，再次说明地政总署必须痛改前非，大刀阔斧改革积弊。个案显示，新界一幅私人农地于1994年获准兴建一幢村屋，然而村屋违规扩建，不仅超出高度限制，还加建围墙，围封约3100平方尺土地，当成私人花园，其中三分之一更是政府土地。业主肆意妄为，明目张胆霸占官地，视政府如无物；地政总署玩忽职守，变相纵容，叫人震惊。

资料显示，地政总署早于1995年已发现违规，当区地政处先后9次派人巡查，均没有具体作为，形同门面工夫走过场。直至2014年地政总署才展开执管行动，提出检控，事件拖拉至今超过20年，官僚怠惰表现令人扼腕。廿多年来涉事村屋和土地两度易手，现在受罚的是第3任业主，之前两业主均获利离场，毋须承担任何处分，难言公道。地政总署助长违规者获取不应得的利益，可谓难辞其咎。

地政总署于10年前成立「新界行动组」，跟进违规个案。总署声称，行动组成立至今有7746宗积压个案，当中已完成处理5351宗，然而到底还有多少离谱个案尚待处理，仍是未知之数。总署解释，对于不涉及危害公众安全和毋须紧急处理的积压个案，当局会采取「先易后难」策略。行动组成立之初，需要处理千计积压个案，为求效率采取权宜之计，优先处理简单个案，尚且可以理解，然而当「先易后难」变成长期策略，其实就是只打苍蝇不打老虎，之前没有人积极处理的麻烦个案，变得愈来愈没有人理会。当局未有针对处理积压个案订出时间表，实际效果是鼓励前线人员回避麻烦，欺善怕恶。公署指出今次个案极可能只是冰山一角，地政总署必须尽快提供数据，坦白交代，不可支吾其词，蒙混过关。

监于一些官地夹杂在私人地段中间，除了相关业权人或租户，其他人根本无法进入，政府为免荒废土地，有时会视乎情况，向业权人出租有关官地，换取租金回报，惟租金安排缺乏透明度，批租准则也不清晰，容易产生利益输送嫌疑，情况必须正视。有民间研究发现，一些地主富豪利用短期租约安排，租用官地兴建游泳池及网球场，部分短租用地面积，比地主原有地皮更大，当中有个案竟然为原土地10倍之大，租借官地面积超过2万平方尺；部分短期租约每月尺租竟低至0.6元，予人观感是「明益」权贵富豪。

更甚的是，一些私人地主索性先霸占官地，制造既成事实，之后再向政府申请「短期租约」，不断续租，形成「先霸占后租用」的问题。为了打击非法占用官地，本年初地政总署规定，今后新出现的非法占用官地个案，当局只会执法检控，不会接受「先占用后规范」的申请；至于已经申请的个案，署方则会收紧处理程序。有关措施无疑有助减低私人霸占官地的诱因，然而地政总署还须加强执法能力，确保违规霸地个案不会无止境积压。面对申诉专员批评，总署同意为每宗个案定下完成处理目标日期，是合理亦必须的做法。总署应该拿出决心解决问题，缩短处理霸地个案的文书程序，适时检讨积压个案的处理优次，完成处理的时间表也必须合理。（完）

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