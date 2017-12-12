港报社评：青年置业绝望，损港经济活力--经济日报12月12日

楼价飈升不止，青年愈来愈难置业，对政府能处理住屋问题渐失信心，萌生怨气之余，部分人更日益抗拒上流，以求申请公屋。此不但虚耗青年宝贵光阴，更令社会失去动力，必须正视。

有政党访问了877名18至35岁青年，50%被访者认为白居二恒常化和首置上车盘帮不到他们置业，46%没信心政府能处理他们住屋问题。青年出现置业绝望心态，底因有二。

其一，本港楼价痛苦指数已连续7年全球第1，即使不吃不喝18年才能置业。现实上，上车盘起码400万元起跳，如没父荫，青年难以储到首期上车。此令不少青年人包括大学生，对能在私楼市场置业感到绝望。

其二，私楼市场绝望，政府资助房屋如新居屋、白居二，甚或稍后推出的首置上车盘，亦令青年觉得可盼不可即。此因新居屋与白居二的楼价亦随私楼水涨船高外，供应数量亦大为有限，青年还要与合资格白表家庭竞争，以刚截止的房协居屋为例，超额151倍，抽中机会犹如中彩票。

讽刺的是，置业愈渺茫，港人愈将置业视为成功的基石与象征，为求晋身「人生胜利组」，在私楼市场无望、资助房屋如抽奖下，愈来愈多青年着眼于获取公屋。

数年前有大学迎新营教新生申请公屋，被广为责备不求上进，但现实逼人，不但大学未毕业先申请已不令人讶异，更有年轻人获公司看重，却拒绝升职加薪，只求薪金勿超出申请公屋资格的情况。低级公务员职位亦多了大学生垂青，因只要入职满2年，薪金不超过总薪级表第21点，从没拥有物业及未曾领取过房屋福利，就可免资产审查申请公屋。

青年为有瓦遮头，拒绝上流，以安居论难言不明智，但代价是虚耗宝贵光阴，错失上进机会，对社会来说更是失去经济活力以及拼搏精神；即使港府力促创科产业，推动经济转型，恐怕部分青年亦会为拒上流而不抓紧机会，长远对经济和社会造成难以估计的损失。

这个问题短期难以解决，即使特首林郑月娥提出的首置盘，放弃与市价挂鈎的做法，改为根据申请人的负担能力定价，但首置盘数量有限，只属杯水车薪。政府与各界宜抛下分歧，尽快就大规模拓地达成共识，以大增供应来有效缓遏私楼楼价、增加资助房屋，让青年不但对安居看到希望，更愿奋力上游。

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