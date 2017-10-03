港报社评：预告降准惹猜测，为经济防风--经济日报10月3日

人行以特急文件发布，明年初符合普惠金融条件的银行，最多降准1.5%。此新猷除催谷普惠金融贷款外，或是中央针对经济增速放缓，及美储局缩表加息的冲击，打冲喜预期针。

为支持金融机构发展普惠金融业务，人行上周六突以特急文件发布，达标银行可获调低存款准备金率。定向降准非新鲜事，但今次却与以前大为不同，令市场充满猜测。

是次降准不是短时间内即实施，而是待明年初人行考核各金融机构的普惠金融贷款比例，达标才获降准；一般达标者降准0.5%，普惠金融贷款比例较高者则降准1.5%。

换言之，人行给各金融机构「跑数」，且「跑数」多的所获降准多两倍。可见中央确是力推金融机构增加各类普惠金融贷款，即中微企、农业、贫困人口消费和助学贷款等。

以今年8月底内地人民币存款近162万亿计，降准0.5%最多可释放约8,000亿元人民币，降准1.5%最多可释放约2.4万亿，规模相当惊人。市场一般相信最终释出资金远远不会达到上限，有估计7,000亿至过万亿，如此大数额对金融市场与经济势造成一定刺激作用。

正是此消息可能令市场震动，令中央在拍板后，以特急文件发布赶在股市收市后、国庆长假前公布，让市场有数天休市时间消化，避免市场震荡。但以降幅最多可能等于3次降准的大动作，来催谷普惠金融，即使将来中央推出其他招式大举收回部分释出资金，动作亦势令市场波动，故外界关注，中央可能还有其他考量——就是经济需要。

以目前经济形势来看，确实是没有即时放水刺激的需要，然而，第三季一些经济数据反映，增长很可能慢于第一、第二季的6.9%，第四季可能继续放缓，那明年呢？要额外留意的是，美国联储局于本月开始缩表，并已示意年底很可能再加1次息，明年则可能加息3次，那会否令内地今年第四季和明年初金融与经济压力较大呢？

面对这些市场忧虑，若中央提早3个月示意会降准、释出大量资金，无疑可起调控市场预期，纾减金融和经济一些压力的作用。当然是否如此，只有中央知道。而人行强调是次预告降准并未偏离稳健中性的货币政策，由于尚有3个月时间，此端视乎人行未来会否还有其他大动作，但趋松的倾向似已存在。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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