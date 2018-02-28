港报社评：预算案打造希望，投资更好未来--经济日报2月28日

财政司司长陈茂波今天公布财政预算案，已连日作预期管理，坦言难令所有人快乐。纾困措施是资源再分配，确难雨露均沾，惟在投资未来上若能突破民生经济瓶颈，则可予各界希望。

港府今个财政年度盈余或高达1,400亿元，较原先预期多出逾7倍，舆论自然要求派钱还富于民。财爷近日不断调控市民预期，除放风表明不会派钱外，还撰文指无论预算案推甚么措施，都难以令所有人快乐，强调政府首务是确保资源用得合情合理。

在盈余远胜去年下，利民纾困措施势将加码，惟须具针对性，才能用得其所。对交税最多但获福利最少的中产，会否提供更大支援？例如扩阔税阶，增加多项免税额。对N无人士，政府会否有新举措惠及他们，纾减贫富悬殊？

推纾困措施相对容易，因这是钱可解决得到，但对于一些结构性问题，却是有钱也未必能够解决，需政府拨款积极投资之余，还要担当促进者角色，为其拆墙松绑，大力推行落实，至少有3方面须政府加力做。

其一，积极拓地。本港缺地，导致楼价飈升，不但削弱营商竞争力，还令市民置业难，怨气日深。政府坐拥巨额储备，可预先调拨足够资源处理棕地、农地以至填海，毋须担心将来一旦财政收入大减，会影响拓地进展。关键是能否摆平不同的持份者与阻力，以大刀阔斧地大规模拓地、造地？

其二，强化医疗系统。流感战役令政府认知到问题症结所在，不仅是增加病床、医疗设备，以至医院等硬件那么简单，归根究柢是能否尽快增加医护人手。财爷在预算案除了会否再增医护培训学额外，又会否力促引入海外医护，尽快纾解人手严重不足，长远更可应对未来人口老化重压呢？

其三，扶持创科产业，打造经济新引擎。全球都在争夺创科人才，港府如何能脱颖而出？施政报告提出税务优惠，财爷会否还有更多税务诱因推动创科呢？会否有新措施扶持创科创意产业发展？会否增拨教育开支，在中小学推动STEM教育，为未来培育更多创科人才？

若财爷能对症下药增拨资源投资未来，给市民对未来的希望甚或信心，纵赢不了一时掌声，亦不会负了财爷责之所在。

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