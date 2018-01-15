港报社评：预防＂揿错掣＂应包括拥核元首--信报1月15日

美国夏威夷周六早上八时左右人心惶惶，当地民众忽然收到「正受弹道导弹来袭威胁」的警报，而且煞有介事注明「并非演习」。导弹来袭意味着大祸临头，彷佛惊弓之鸟的民众慌忙逃离家园找寻荫庇，有家长索性掀开坑渠盖，把小孩藏进下水道保命；不少人致电向家属亲友「临别遗言」，以为自己走投无路，宝贵的生命仅剩十来分钟。吓破胆的警告发出大半个小时之后，夏威夷州紧急事故管理局才澄清，一切只是误报而造成的虚惊，肇因是局方员工「揿错掣」（按错钮）。

夏威夷距离美国本土三千七百公里，假如配备洲际导弹的北韩发动核攻击，很可能成为首当其冲的一个州份。去年七月，夏威夷州政府已经决定，把灾难警示系统扩充，纳入北韩核弹攻击威胁，当时的紧急事故管理局局长宫城（Vern Miyagi）表示：「虽然这个威胁的可能性很小，但我们不能忽视。」事隔半年后，扩充了的警示系统真的响彻云霄，不过竟然是「狼来了」的误报，宫城不得不为此致歉。夏威夷州长伊艺丰（David Ige）同样为此事道歉，解释起因是职员交更时「摆乌龙」，触动不适当的按钮，正研究如何预防误报再次发生。

关于「揿错掣」的说法，可能令人觉得愤怒，可能令人感到滑稽，犹幸有惊无险始终好过真实威胁。经过此事之后，夏威夷紧急事故管理局当然有必要研究如何预防误报情况日后重演；不过相信更加重要的，就是预防有权发动核战的国家元首「揿错掣」。

朝鲜半岛战云密布之际，北韩领导人金正恩声称，核武按钮常置于其办公桌之上。美国总统特朗普不甘示弱，说他也有一个核武按钮，不但更大，而且绝对按得动。这两位被形容为「小孩吵架」的国家元首，互骂「火箭人」和「疯老头」似乎还嫌不够，如今以核武按钮来斗大互凶，万一有人沉不住气，整个地球恐怕生灵涂炭。

金正恩怎样才有机会「揿错掣」，外界不得而知，美国则有一套相对文明的机制。严格而言，特朗普讲错了，他没有核武按钮，有的是一个昵称为「美式足球」（Football）的黑色公事包，由随扈携带在侧，公事包之内是严防假冒的密码认证系统，确认总统真的下令发动核战的话，射导弹的核武按钮由军方人员操作。

尽管特朗普所言「我也有一个核武按钮」略嫌犯了语病，不过他是美国唯一有权下令发动核战的人，却是不争事实。美国军方高层可以不同意总统决定而加以阻挠，即是在密码认证之上拒绝合作，但终极的不合作方式只是辞职抗命，法制上并不具备否决权，届时一意孤行的总统可以另觅人选取而代之，然后继续下令发动核战。

在这样的情况下，如何防止总统「揿错掣」确是值得美国政府仔细思量。不久前民主党参议员动议辩论，企图立法限制总统在未经国会宣战之前，不得发动核武攻击，或者必须得到副总统、国务卿或国防部长同意方可付诸实行，看来并非无的放矢之举。

特朗普一向言行出位兼飘忽，加深了各界忧虑，甚至有医疗专家质疑他精神有问题，而他的回应则是再次自吹自擂说「我是情绪稳定的天才」。不管精神问题的质疑有没有医学根据，特朗普惯常口出狂言依旧有本事到处树敌。最近有报道指出，特朗普在白宫闭门会议商讨非法移民改革措施，竟以不雅词汇「粪坑国家」来形容海地、萨尔瓦多和非洲诸国，惹来怒火中烧的外交风暴，受辱国家强烈谴责「充满种族歧视的污蔑」。

在言论方面，特朗普「揿错掣」口舌招尤可谓屡见不鲜，会不会发展到在行动上连「美式足球」公事包也乱按一通？民主党参议员要求立法限制总统发动核战的权力，一时三刻未必能够成事，但如果可以为美国政府高层和军方带来警惕，仍算是一大功德。（完）

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