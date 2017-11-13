港报社评：香港东盟自贸协定，莫入宝山空手回--经济日报11月13日

香港昨与东盟签订自由贸易协定和投资协定，既为本港货物和服务出口到这个最快的经济增长区域，打开了更大门户，亦为香港抓紧国家一带一路国策的机遇，搭建更好平台。

香港终由被迫旁观改为搭上快车。事缘中国——东盟自贸区早于2010年初全面启动，香港虽想搭上这班自贸快车，但因竞争等种种原因，2014年中才开始与东盟展开谈判，到昨日终签订自由贸易和相关的投资两项协定，并最早于后年初生效。

此对香港相当重要。其一，亚洲已成为全球经济增长最快地区，中国是主因之一，惟东盟经济增速亦十分可观，国际货币基金组织估计东盟今明两年经济增长都达5%，明显高于全球的3.6%及3.7%，自然更高于包括美欧的发达国家的2.2%和2.0%。各界普遍认为，东盟在可见将来的增速仍会领先美欧等。

其二，香港虽享有位处中国与东盟之间的地理优势，但自中国——东盟自贸区7年前启动，香港便陷入经贸政策上的不利，尤其比较邻近的内地港口，又或属东盟成员的新加坡，作为中国与东盟的中间人角色难免逊色不少。香港与东盟相关协议的签订正能弥补当中不利。

其三，内地生产成本不断上升，不少较低增值的制造业如制衣工厂已相继迁往如越南等低人工和低地价等东南亚国家，当中更有不少是港商。单计今年头7个月，本港是东盟成员越南的第5大外商直接投资来源地。

随着内地产业升级转型，将有更多生产环节迁往包括东盟的东南亚，而香港与东盟的投资协定，在非服务业的投资上，给予香港在东盟的国民待遇和最惠国待遇等，大大有利港商作有关方面投资。

其四，一带一路是内地国策，而东盟是一路（海上丝绸之路）的重要组成部分，未来将通过大量基建等促进经济和商贸发展，香港与东盟的自贸协定涵盖本港有优势与潜力的服务业，如金融、仲裁、专业服务、商业服务、教育、旅游等，能让港商和港人有更大空间把握一带一路带来的机会。

香港与东盟的两项协议，部分会在后年落实，部分将按不同东盟成员国作出的承诺，分阶段在协议生效后3至20年内落实。港商与港人要把握机会，便要主动了解，港府亦要积极协助，莫入宝山而空手回。

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