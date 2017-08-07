港报社评：香港需要忧虑的是挽留国际人才--明报8月7日

菲律宾官员传出消息，说中国正在考虑放宽引进菲佣的限制，消息尚未经证实，香港已经议论纷纷，说内地要跟本港抢菲佣。姑勿论内地引进菲佣政策是否会在近期成事，随着中国经济实力加强，在全球范围提升购买能力将会成为新常态，香港应该引起警惕的不是菲佣供应问题，而是国际人才的引进和挽留，这才是香港持续发展所亟需的竞争力因素。

香港有40万外佣，最低工资4000多元，双职工的工薪阶层赖以照料孩子与家务，实在是不能或缺的劳工队伍。日前有菲律宾报章引述当地官员透露，中国驻菲大使馆曾派员与菲政府探讨引进菲佣的事宜，工资达到1.3万元人民币，但大使馆方面表示没有得到这个信息。有关消息已经引起本港市民热议，认为内地市民前不久来港抢奶粉，「双非」孩子来港抢学位，投资者来港抢贵楼价，而今又来抢菲佣。

有关内地引进菲佣的消息，即使未经证实，但有3个因素是符合逻辑的：一是中国从外交角度确实需要拉拢菲律宾，不但施以巨额投资和增加产品进口，也从各种角度考虑援助菲律宾，引进外佣也不失为一种菲律宾欢迎的援助手法；二是内地确实有所需求，在内地已经出现「黑市菲佣」。目前有不少常驻内地的外籍职员需要聘请会讲英语的佣工，还有内地中产阶层的崛起，他们认为菲佣能够为孩子提供说英语的环境，有利于孩子学习英语。这是市场的需求，只要他们能够负担较为昂贵的菲佣，的确愿意以及可以聘请菲佣；其三，目前已经有非法雇用持旅游签证到内地打黑工的菲佣，他们的月薪加上有关旅费和手续费，成本也达到每月1万元人民币。

即使有关试水式的探讨未必会在近期实施，但长远来看，内地引进菲佣是迟早之事，由于经济能力提升，无论外籍还是本地高薪家庭，也可以负担较昂贵的菲佣，中央政府将菲佣的工资订在一个较高水准，也是为保护本地佣工就业，但可以让有能力负担的家庭多一个选择。菲佣也有其市场价值，无论在沙特阿拉伯还是新加坡，也在大量聘请菲佣，中国为什么就不可以呢？这是中国的新常态，也是市场规律，全世界都要适应这种新变化，香港怎么就能够独善其身，要求内地不要跟香港抢菲佣呢？

内地人来香港买楼，可以用税率遏制；来抢奶粉，可以用海关条例限制离港旅客携带奶粉数量；至于来抢学位，已经从行政手段限制内地孕妇来港生产，「双非」学童问题将会成为历史。但菲佣遵循市场规律，到工资较高的地方打工，买卖双方都是外来因素，香港又可如何限制呢？香港的确需要以更低廉的付出去聘请外佣，工薪阶层负担已经十分吃力，一旦菲佣工资上涨，对他们确实百上加斤，但既然是国际市场规律，也就难以要求特区政府为他们制定政策，总不成要求政府补贴聘请菲佣的费用吧？

香港要提高竞争力以求可持续发展，真正需要的是国际人才，协助香港巩固国际金融中心地位，并且加强科技研究和创新科技发展，这个级别的人才始能为香港创造新的经济增长点，带动经济进步。

国际市场的竞争条件犹如逆水行舟，不进则退，从内地可能抢贵菲佣的消息看来，是一个值得警惕的信号。内地无论从生产、贸易、航运，以至金融服务，不但形成了一条完整的产销链条，还会有一股吸力，将国际企业吸引到内地，设立地区总部，这才是香港值得忧虑的地方。

目前香港吸引国际人才的条件还是十分吸引的，工资较高以及税制简单和税率较低，但这些诱因只能吸引外来人才短期来港掘金，生活质素才是挽留外来人才长期留港的关键。香港虽然号称国际都会，但国际意识并不强，近年还充斥民粹的本土意识，从过去包容的价值观变成排斥外来氛围，政治上充满戾气，社会上争斗不息，给人一种排外印象。大学招收外来学生的数字可见一斑，国际学生报读的申请未见有所突破，内地学生报读申请人数逐年大幅下降，就是一个佐证。

香港需要廉价的菲佣不假，但更需要的是经济不断发展。只要总体经济上升，职员工资也会水涨船高，莫说菲佣加薪能够负担得起，其他购买力也能够提高。市民对内地抢贵菲佣的担忧无可厚非，但更值得担忧的是国际竞争力被削弱，市民对雇请菲佣的负担能力，特区政府无能为力，但对于制定长远政策吸引国际人才，则责无旁贷，不但要从经济因素着眼，还要从提升香港的整体生活质素着力，为香港提供一个祥和气氛、包容的氛围，则是全港市民，包括各政党需要共同努力的责任。

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