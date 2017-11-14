港报社评：高教失策亡羊补牢，副学士须重新定位--明报11月14日

检讨自资专上教育专责小组（下称「专责小组」）召开首次会议，自资课程发展方向、副学位何去何从，将是未来一年检讨工作重点。副学士发展至今10多年，未能发挥原先期望的独特角色，仅被视为升读学士课程的踏脚石，对就业帮助有限，反而随时令学子背负大笔学债，难言公道，至于自资课程则成为院校生财工具，质素参差，良莠不齐。政府高等教育政策重量不重质，种下今时今日的恶果，当局必须认真检视副学士课程设计，改善高等教育质素，加强职业导向成分，一边照顾学生求学就业，一边满足未来社会需要，迎上人工智能自动化新时代。

前行政长官董建华于2000年推出副学士，希望10年内令香港高等教育普及率，由当时的33%，倍升至60%，追上发达国家和亚洲大城市高中毕业生升学比率。当年政府以推动「知识型社会」为包装，采取「多、快、好、省」式策略，成功在短短数年间大幅提高专上教育普及率。目前全港约有七成适龄人口有机会接受专上教育，数字看似亮丽，惟香港这10多年变化急剧，副学士课程实际上出现了与社会需要错配等流弊。「专责小组」主席张炳良承认，过去10多年副学位的角色已出现显著变化，是时候全面检视，小组希望明年中提出初步看法，展开公众谘询，争取一年内完成报告，向政府提交意见。

副学士的原意，是作为中学课程与大学课程之间的一个资历架构。政府强调， 副学士学位兼备通识教育及职业导向训练，是一个「独立而有价值」的资历，高级文凭课程较着重专业知识，副学士课程则涵盖较多通识教育科目，日后选择就业，持有副学士学位者，可以投身基层管理及相关专业的助理岗位。然而公众对副学士的看法，却是另一回事。大多数报读者均以「骑牛搵马」心态看待副学士，视之为入读政府资助大学的「跳板」。

对愿意付钱的学生和家长来说，副学士存在的最大意义，仅是毋须「一试定生死」，即使公开试不幸「失手」，也可以花钱买一个机会，争取「败部复活」，不少副学位课程以「衔接学士课程」作为招徕，亦进一步提高副学士生对继续升学的期望，惟翻查近年本地院校资料，副学位毕业生成功升读资助学士学位课程的比例，只介乎三成至六成，余下的要么修读自资学士课程，要么选择就业，然而问题是副学士学历在社会认受性不足，衍生「高不成低不就」情况。

副学士课程设计存在不少缺陷，其中之一是职业导向不足，课程内容流于泛泛而论，即使花了不少钱报读，毕业后也很难找到工作。研究显示副学位毕业生的失业率和就业不足率，均较学士毕业生高，薪酬水平也仅较中学毕业生稍好一些，与大学毕业生相差显著。副学位学生的期望与现实落差太大，对前途感到气馁，对社会产生不满，也属情理之中。

政府高等教育政策未够深思熟虑，问题丛生，惟又难走回头路，结果进退维谷。近年「副学士泡沫」爆破，需求显著减少，部分院校索性停办，取而代之的，是大量自资学士课程涌现。对于很多资助院校来说，自资学士课程已成为赚钱大生意，副学士毕业生正是这些课程的生源之一。政府就算明知部分副学士和自资学士课程质素参差，是否有勇气有决心大力整顿，坚持贵精不贵多，毋惧影响院校「财路」，还须拭目以待。

副学士的存在价值愈益受质疑，可是政府也要顾及全面停办课程，对所有副学士毕业生的学历认受性，可能构成「致命打击」。政策失误积重难返，推倒重来已不太可能，现时政府实际能做的，只能是亡羊补牢，尽量修正。政府必须重新定位副学士，并认真思考什么样的高等教育最能满足社会需要。香港既要面对人口老化挑战，又要迎上人工智能和自动化大趋势，大量传统工种面临淘汰，本港需要的是能够驾驭这一趋势的人才，以及一些难以被机械代替的技术专才。

社会上不少技术工种，其实不一定需要大学学位，可是需求却相当殷切，电梯维修、程式设计等均属例子；一些年轻人未必适合读书，倒不如为他们提供专业技术训练。近年本港一些大机构诸如港铁和中电，都兴办专科学院，培养公司需要的专门技术人才，机管局也成立了香港国际航空学院。政府检视高等教育课程设计，除了加强质素监督，亦不妨增加职业导向成分，一方面满足社会现实需要，另一方面亦为年轻人提供更多有前途的就业机会。

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