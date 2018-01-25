港报社评：高租金致人才流失，损港竞争力--经济日报1月25日

本港楼价和租金持续上升，不但令市民愈难上车，还增加企业营运成本，甚至影响企业吸纳和挽留人才，损害香港竞争力。本港土地不足并不止住宅地，拓地发展须兼顾营商需要。

滙丰银行大班王冬胜接受本报专访，谈及本港高昂商厦租金不要说令创科企业吃不消，即使一些大企业亦却步。据仲量联行数据显示，去年本港中环甲级写字楼尺租要210元，连续第2年贵绝全球，比第2位的纽约市中城区贵约67%。很多本来应落户香港、但赚钱能力不大的非前綫工种，因此转移到租金较本港便宜的新加坡。

至于因为需贴近市场等原因，落户或仍留在香港的部门，就要想方设法降低成本，最直接的是由最昂贵的中环商业核心区，迁移至二綫甚至三綫地区的写字楼，例如一些律师行便已将办公室搬到上环、鰂鱼涌、东九龙办公。

另一办法是紧缩员工办公空间，即同一单位内容纳更多员工。至于更没有能力负担租金的小企业和初创企业，则租用劏房形式的办公室、共用工作空间。结果是工作空间与资源愈见拥挤，工作环境难言理想。

跨国企业派驻外籍人才来港，更需提供房屋津贴，但本港住宅单位面积小但租金高昂，大增外资成本。人力资源顾问公司ECA International早前指，香港连续5年是外派人员租金最贵城市，一个没家具的3房单位月租逾8万元，比第2位东京贵近1.6万元。这令到过去5至10年有国际企业因港租金太贵，把外派行政人员调到新加坡，以减省成本，令本港流失人才。

本地人亦怨租金贵，政府刚公布全港有21万人住劏房，当中5,000人属年轻行政专业人士，反映工时长，为减省交通时间，这些年轻才俊宁愿牺牲居住质素，选择在公司附近租住劏房。

正如王冬胜所言，高租金只会蚕食企业盈利，搞金融的年轻才俊可到新加坡和欧洲打工，搞创科的可到深圳发展，因当地租金平，居住面积大，且生活环境质素好。若人才一窝蜂外逃，只会损害本港竞争力。

故政府须缓解港人上楼难之困，亦要开拓足够土地供商业发展，解决商厦不足的严峻瓶颈。归根究柢都是土地问题，港人须有共识积极觅地。

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