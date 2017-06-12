港报社评：高考40年，公平中见不公平--明报6月12日

内地一年一度的高考周五结束，万千学子寒窗苦读后走过了千军万马争渡的独木桥，摆在他们面前的是能进什么大学，还是进入劳动力市场，虽然大学学位数量增加，以及社会渐趋多元，高考已经不是一试定终身，但高考这个制度以及考试的方式是否能够做到更加公平，仍然是一个热议的议题。

40年前，经历万马齐瘖的文革，邓小平复出后做的第一件事就是恢复高考，一则是百废待兴的国家亟待人才来建设，二来是急需改变不公平的人才选拔机制。整个社会为此欢呼，他们终于盼来一个只凭个人能力便可以公平竞争的机制，因为高考这个制度不再讲究阶级成分，也毋须通过政审，当时年青人奔走相告，积极备考，目的只有一个，就是通过教育改变命运。平情而论，高考是历来最公平的制度。

40年来，高中毕业生可以考上大学的机会确实大幅提高，大学学位不断增加，是因为国家投入教育的资源逐渐增多，这跟高考制度是否公平并无直接的关系。

北京今年只有6万考生，他们获得一本（最高等级）大校录取的机率是30%，全国第一，广东今年考生人数76万，但考上一本大学的机率只有11%。造成这个极为不公平的现象，跟大学发轫于北京的历史因素有关，跟过去几十年国家投放在大学教育的资源，严重倾斜于北京有关，同时跟广东过去对大学教育的投入不足，以及高考这个制度也不无关系。

考生的学籍是严格按照户口登记的户籍，广东学生不可能到大学资源丰富的北京或者上海、天津去考试，大学没有订定招生省籍比例的自主权，即使北大清华认为广东考生的水平高于北京的，也必须严格遵守高考这个制度。还有一个跟户籍有关的不公平做法是，国家要求允许外来打工人员子弟异地参加高考，即毋须回到原籍，但北京上海坚拒执行，反而是广东执行了这个国家规定，去年考生增加了1万，今年很可能会增加两万，增加了本地考生的压力。

考试同时有淘汰和甄别两个功能，在大学学位严重不足的年代，高考的功能就是要淘汰大量考生，40年前的高考，录取率只有5%，而今学位增加，考试更大的功能在于甄别学生水平高低，作为大学挑选考生的标准。但高考不公平的一面，北京考试已经转化为甄别功能，而在广东仍然是淘汰功能。

考试作为淘汰功能，就要加大难度，一条简简单单的问题，要拐弯抹角去问。考试的难易程度，反过来会影响高中教育的做法。广东的教育工作者当然知道素质教育的优点，他们当然也懂得培养学生独立思考和分析能力的重要，但在高考必须要淘汰一大批学生的时候，他们只能选择死记硬背和墨守成规这个取得高分的考试必杀技。

国家过去划分「211大学」（即面向21世纪，重点建设约100所高等学校和重点学科）和「985大学」（为了建设世界一流大学和一批国际知名研究型大学而实施的教育计划），并按此决定拨款额度，北京、天津和上海几乎占了这两种顶级大学的一半，广东虽然是全国经济最发达省份，反而是这两种大学最少的省份。而今国家取消了这种划分的方法，改为鼓励大学竞争「双一流」（一流大学和一流学科），这个换汤不换药的改革，实际的影响是使某些大学放弃一些影响大学排名的学科，比如广东最负盛名的中山大学，最近决定取消社会工作等学科，因为这些学科的教师很难写出可以在国际学刊发表的论文，毕业生的工资也会拖低整体水平，从而影响学校排名。这个关系国家教育资源投放的议题，可以另作评论，但这个政策对高考制度还是有一定影响的。

高考近年也推行了一些积极的改革，比如降低了英语占分的比例，鼓励考生文理兼备，考生多选择应考两文一理科目，或者两理一文科目，对培养复合型人才十分有利，但在争创双一流的大方针之下，必然会导致大学重理轻文，将更多的资源放在理科学科，考生也会因此而更多选择理科，这对知识型社会需要综合能力人才的方向是背道而驰的。 高考虽然仍是最公平的制度，但本来就只能考核学生某一方能力的制度性弱点，不利于学生全面发展的制约，在地域差异以及国家重理轻文的政策影响之下，只会对考生制造人为的不公平。

随着社会转型，人口下降，国家投放资源增加，高考作为考生拦路虎的作用逐渐降低，但高考改革不能独善其身，需要国家的户籍改革、资源分配制度改革作为配合，很可惜，目前还没有看到这些方面的积极措施，考生在未来几年，还要接受高考的煎熬，无怪乎高考考生在考试结束后，集体做的第一件事是将课本和复习辅助教材从高处撒下，作为情绪发泄也好，作为对不公平制度的抗议也罢，这种怪现象还将持续一段时间。（完）

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