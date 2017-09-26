港报社评：高风险行业皆应规定合理工时--信报9月26日

深水埗上周五发生非常严重的夺命车祸，肇事地点是长沙湾道近钦州街，一辆城巴冲上行人路，导致三死三十伤。死者家属事后在现场路祭，除了情绪激动哭唤亡灵之外，同时狠批城巴及运输署，期望尽快查清真相，还遇难者及亲属一个交代，因为他们怀疑车祸与巴士司机工时太长有关。其中一位家属表示：「城巴梗系要道歉啦，唔系话政府规定系咁，你就要做到尽；唔系话司机想踩多两个钟，你就畀佢踩。合唔合理吖？」

何谓政府规定？根据运输署的《巴士车长工作、休息及用膳时间指引》，车长一日最多可以工作十四小时，实际驾驶最多可达十一小时。如果偶一为之，也许问题不大，不过若然日日超时工作，恐怕血肉之躯实无法承受体力透支，司机萎顿失神往往后果堪虞。却奈何，巴士车长底薪不高，为了赚取加班费而延长工作时间乃普遍现象，虽然工作十四小时是政府规定的上限，但不少人视之为常态。

城巴营运总监锺泽文证实，涉嫌危险驾驶导致他人死亡而被捕的四十四岁方姓司机，事发前连续数天工作超过十三小时。锺泽文辩称此乃司机主动要求加班，加班时数符合运输署指引。那就是说，家属怀疑车祸与巴士司机工时太长有关，确有一定道理，绝非无的放矢。

既然家属怀疑合理，那么掉过头来说，政府的规定是否合理？城巴辩称加班时数符合运输署指引又是否合理？众所周知，负责公共交通工具的职业司机必须集中精神，才可以因应变化多端的路面情况作出恰当的判断，稍一不慎，随时危及大量乘客和途人的生命，容许他们长期超时工作，明显罔顾安全。因此，减少工作时间上限乃拨乱反正之道。

巴士业职工会联盟建议，运输署指引容许车长最长每天工作时间的上限，由十四小时降至十二小时，最高驾驶时间由十一小时降至十小时。运输署表示，现时指引经谘询专营巴士公司和工会后决定，已考虑多项因素，包括员工接受程度和巴士公司运作安排等等，署方将与巴士公司跟进，如有需要会检讨指引。

署理行政长官张建宗指出，政府关注这宗车祸，是时候检讨守则，会要求运输署「着紧些」，进行较全面调查，「看看有没有空间和实际需要将司机的工时作一个适度的调整」。

检讨和调整巴士司机工时毫无疑问是应有之义，与此同时，全港打工仔的「合约工时」是否亦该检讨？张建宗认为，不要把两件事混为一谈，「一件事是有关安全，另一件基本上是有关作息或劳工保障」。

没错，巴士司机的工时是一件事，涵盖全港打工仔的「合约工时」是另一件事，然而两者的共通点是「疲累容易惹祸」，政府何不针对较高风险的行业作出合理的安排？

今年六月，前行政长官梁振英会同行政会议通过标准工时委员会的建议，立法规定雇主必须与月薪低于一万一千元的员工订立书面合约，包括订明工时及超时补偿条款，预料约六十一万打工仔受惠，仅占全港劳动人口百分之十六，最快二○二○年底立法实施。劳工界批评预期的「标准工时」沦为「缩水版合约工时」，根本不足以解决打工仔长工时的问题，甚至变相令长工时合法化。

若说一刀切订立标准工时太困难，那么为个别行业尤其是牵涉公众安全的工种「度身订造」合理工时，并不是什么苛求。

上星期，劳工处处长陈嘉信出席湾仔区议会会议之时称，未来希望按十多个行业的特色，建立包括劳方、资方、政府的三方平台，讨论个别行业的工时及超时工作的补偿。我们期待政府汲取教训，勿让类似城巴夺命车祸的悲剧重演，不但检讨车长工时，亦须在其他风险较高的工种之上「着紧些」。

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