港报社评：黄钟毁弃伤筋骨，礼崩乐坏害民主--明报1月24日

立法会九龙西议席补选尚未正式开始，民主派内部矛盾却已因为初选「Plan B」争议尽露人前。初选是民主派自己的选择，到头来部分泛民中人却因为不满「后备人选」，假借「胜算考虑」之名，将初选机制条文「搓圆揿扁」，在幕后大搞筛选钦点，自己人「DQ」自己人。道德高地是民主派力量泉源，不尊重初选游戏规则，就是不尊重投票的市民。议席事小，核心价值事大，民主派黄钟毁弃礼崩乐坏，必对追求民主带来长远伤害。民主派强调程序公义，不能因为不光采的政治计谋和路线斗争，自毁道德高地，动摇民主派的政治根基。

「Plan B」争论始于本月初，有传言指自决派的姚松炎即使参与补选，也可能再被「DQ」（取消资格）。及至初选结果出炉，姚松炎得票七成，大胜传统民主派的冯检基，姚的支持者认为要找「胜算更高」的人作后备，惟不少民主派中人认为应该按初选机制处理，由得票第二多的冯顶上。部分泛民酝酿另觅重量级元老作后备，冯检基最初坚持「当仁不让」，可是后来却宣布放弃递补资格。冯表示有「进步民主派」中人威胁，一旦冯出选，他们也会派人参战，暗示弃选是迫于无奈；进步民主派的朱凯迪则强调，尊重初选递补机制，绝不阻挠冯参选，云云。

不管冯检基是否因为「政治欺凌」退出，今次九西初选争议，已变成一出不堪入目的烂剧，事态发展直叫亲者痛仇者快。「民主动力」是初选搞手，各路人马信誓旦旦，强调要尊重初选机制行事，然而市民看到的，却是不断有人诡辩钻空子，一边扭曲规则，一边还试图自圆其说。

民主动力的初选条文写明，一旦胜出初选的参选者遭政府「DQ」，「可根据初选结果首两名至三名参选人的支持度」优先次序，作为「Plan B」或「Plan C」。条文写得清晰，可是有所谓「进步民主派」中人却声言，递补安排「不能只有『跟机制』一个行事标准，亦要考虑胜算，「姚落基上」会令不少民主派支持者不满。有泛民中人更扬言，条文写法是「可」根据而不是「必须」，初选机制「有预留弹性」，云云。

民主派常强调理念原则，可是这次争议却形同自拆招牌。民主派反对高铁「一地两检」，一大理据是《基本法》第18条注明，内地法律除附件三者外不适用于香港，然而今次「Plan B」争议却不禁令人怀疑，部分民主派中人一样认为规则条文可以「搓圆揿扁」，最重要是「顾全大局」，为民主派做「一件大好事」，只要能够达到目的，捉字虱又有何妨。

冯检基「被退出」后，根据初选机制，「Plan C」应是民主党的袁海文，可是无论是袁和民主动力都含糊其辞，彷佛人人都作不了主，正在「等人发落」。袁海文说「参选与否不应由我个人决定」，民主动力说法更加荒谬，一边声称初选机制「有替代方案的安排」，一边却说现在绝非讨论替代人选「合适时间」。朱凯迪则爆出民主派有所谓「Plan D」，亦即物色「包底人选」，为冯、袁弃选作准备。

不管是「另觅元老出山」还是「Plan D」，说穿了就是「空降」第三者参选，只要袁海文像冯检基「知难而退」，初选递补机制变相废掉，届时幕后操盘者就可大条道理，让没有参与初选的「Plan D」出战。然而这种安排，跟民主派最深恶痛绝的钦点筛选和黑箱作业，又有何分别？如果初选规例一开始便刻意写得模棱两可，为推翻初选递补安排留下后路，实际就是愚弄投票者。民主派有责任说清楚，初选递补机制是否名存实亡。

有民主派中人质疑，冯、袁支持度不高，恐碍民主派胜算，然而只要民主派愿意放弃私怨矛盾，团结一致催票，赢面理应相当高。「Plan B」争议核心，说白了就是自决派和传统民主派的路线之争。所谓「团结」不过是政治利益算计，并非出于共同理念，当强势一方发现制度于己不利，就想透过其他手段，防止他人「执死鸡」，弱势一方则担心成为「败选罪人」，即使道理站在自己一方，也不敢据理力争。

泛民没有权力，最大政治本钱是「人和」。泛民的「人和」建基于道德高地，既然民主派同意举行初选，就应该尊重制度，不能为求目的不择手段，破坏民主精神，支持者也不想见到民主派礼崩乐坏。2016年台湾国民党总统初选，也曾发生洪秀柱胜出，可是却因为路线和胜算问题被拉下马事件，结果由朱立伦顶上，输得一败涂地。同年美国总统大选初选，共和党建制派亦曾考虑钻空子，研究在共和党全国代表大会拉特朗普下马，最终为免破坏制度，未有成事。这两场初选争议，都突显坚持制度的重要。

对民主派来说，争回眼前议席固然重要，可是更重要是不能自毁道德高地。若冯检基决意弃选，民主党必须坚定支持袁海文按初选机制递补参选。若然冯、袁最后全部弃选，整场九西初选应该视作无效，若无法及时另办初选，就应该开放让各方人士自由搏击，能者居之，泛民阵营千万别搞派系斗争、筛选和钦点的一套。

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