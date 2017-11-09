港报社评：黑客防不胜防，网络安全须加力--经济日报11月9日

纵横游电脑系统遭黑客入侵勒索，暴露本港商户资讯保安不足，挫损品牌与消费者信心。在网络与生活连结的时代，虽难完全防范黑客，但必须警惕及作相关投资，降低被袭风险。

黑客周一入侵纵横游电脑系统，勒索赎金解锁，导致纵横游一度暂停营业。事件中有20万名客户资料被窃，包括姓名、身份证号码、电话号码、信用卡号码及背后保安码等。沙田一间学校的伺服器，昨亦疑遭黑客入侵勒索。

事件反映网络保安的重要性，以及本港企业与民间的防备不足，尤其经过十多年网络化发展，人人享受手机资讯便利，企业网络保安却滞后，甚至没做任何资料备份。

尽管很多企业都会安装电脑防毒软件，但并不保证万无一失。全球各地都有黑客肆虐，连资讯应用科技走得最前的爱沙尼亚，其智能身份证最近发生保安漏洞需紧急修补。

美国迪士尼、时代华纳旗下HBO的未上画的影片，今年先后遭黑客窃取勒索。美国信贷评级公司Equifax也遭攻击，逾1.4亿客户资料被窃，在在反映道高一尺，魔高一丈。

欧美政府和巨企纷中招，加强网络保安刻不容缓，至少可减被攻击风险及降低损失。巨企因品牌有价，往往成黑客攻击勒索对象，而中小企因资源不足，投放在网络保安的资金少和防范意识低，近年亦成高危一族。

面对黑客无处不在，港企有两方面应加力做。一是提高警觉，才能不易被黑客所乘，并经常做资料备份。Symantec和香港电脑保安事故协调中心指，去年香港每70封电邮就有1封含有恶意程式和连结，比例较全球平均值为高。因此收到陌生电邮，须小心在意，如有怀疑切勿开启，减低中毒风险。

二是要加强对网络保安的投资，不要以为装了防毒软件就安全，要不时更新软件，更宜聘IT专业人士负责安装防火墙，遇袭时可起抵御功能，争取时间应对。小企业负担不起，亦应将有关工作外判给网络保安公司做，尽量为公司架设适当网络防御工具。

大部分企业都搞网上平台交易，一旦网络保安出事，消费者最担心的是其信用卡资料会被盗用，届时企业才补救为时已晚。消费者对企业失去信心，可严重挫损生意，企业切勿心存侥幸。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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