港报财经评论：一月升市热身，车股即将落镬--经济日报2月1日

一月升市热身 车股即将落镬/ 林瑞芬

港股1月结尾反覆，在月内有一定涨幅下，表现如此也是正常，2018年有好开始，且看后市将如何发展。

蓝筹重点观察仍是强势可推升大市股指的重磅股，包括滙丰、腾讯、建行及工行。当然，不少得看港交所、平保。港交所昨低见284.4港元之后倒升2.9%，收报296.4港元。平保为中资金融股的领头羊，股价起跌具参考指标。正如昨日所示，平保昨低见89.15港元之后回升2.7%，收报92.65港元，令恒指扭跌为升，较周二晚美国三大指数跌幅介乎0.9%至1.4%表现为佳。

摩根士丹利报告，列出港股面临调整的十大理由，如技术指标超买，内地资金临近农历新年前收紧，但该行指，恒指跌至31,500价值显现，最牛仍上望37,600目标。其实，港股如要跌，何须大摩的十大理由，一个就够，只要大市已升抵不合理市值。大摩现在所列大市调整理由，更多是基于短期的技术超买因素，以及一些季节性因素，应该不是对港股牛市构成重大威胁的主因，短綫反覆之后，年内仍望有高位看。

发展而言，以今浪港股在1月加速升市，配合中、外资金的推动，牛势比去年更盛。后市判断可升多高，就要观察是否脗合牛市的特性，即「升多回少」，即大涨小回，上升幅度往往多于下调幅度，而升市长跌市短，即是话，升市的日数长，而回调往往时间短，半日或者数日。整个1月份，便具备上述特征。

后市恒指回吐来讲，笔者就认为近32,000水平，即2007年高位附近以及20天綫水平，就不宜有失，纵失，若只是一时闪失数百点，很快反弹回升，也无太大问题。这与大摩所指的31,500价值区相差数百点而已，故后市如能在31,500之前完成整固，后市仍望有高位可望。

中国经济稳，对港股整固之后再冲高仍有信心。最新据国家统计局服务业调查中心及中国物流与采购联合会联合公布，2018年1月，中国非制造业商务活动指数为55.3%，高于市场预期的54.9。至于国家统计局服务业调查中心及中国物流与采购联合会联合所公布，2018年1月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.3，只是略低于市场预期的51.6，制造业继续保持稳步扩张走势。

港股1月抢升，股份类的轮流互动确是有，如走到月尾，内险股明显偏向高位反覆，但估值低的内银股及内房股进攻。牛势的发展，财富效应的溢出，股份类的轮流互动炒作也是特征之所在。若然暂时内险股偏向反覆，连涨的内银股又可能跟着略为反覆整固的话，轮流互动，笔者就估计中资汽车股都有机会。 汽车股在去年第四季开始调整，有些整固足足3个月，有些更整固达4个月，1月以来回升之势非全面，但似乎只属热身。1月内，吉利汽车创办人及董事长李书福曾在场内增持1,883万股，每股平均价为24.99港元，昨收报25.05港元。

华晨中国上周就上调宝马5系轿车于内地的售价。按瑞信报告分析，华晨此举提升高端530及540型号车之价格分别约1,000元人民币及2,000元人民币，加价反映公司对产品具有信心。宝马亦快将推出低端525型号，料售价介乎42万至46万元人民币，低端型号新推售后，瑞信估计其今年销量可达15.4万辆，按年增长27%。而宝马今年初销售亦强劲，1月首3周销售已分别按年及按月增长14%及17%，高于该行预期。对华晨2017及2018年度每股盈利预测分别为1.01元人民币及1.76元人民币，按年增幅分别为39%及74%，以2018年度预测PE计算，不足9倍，中期目标价25港元，折合预测PE不足12倍。

附图所见，华晨自去年9月呈下跌楔形，温和之调整势，整固待发只是时间问题，股价守稳200天綫18.4港元，待突破21港元阻力，以确认走出调整浪，昨收报20港元。（完）

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