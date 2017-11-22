港报财经评论：三万攻防战，强势股天下--信报11月22日

三万攻防战 强势股天下/ 陆文

港股在大成交配合下，以全日高位29,818点收市，升557点（1.9%），大市成交1,570亿港元，创28个月新高，而国指收报11,874点，升336点（2.9%）。腾讯延续强势，带动科网类股份持续寻顶创新高，腾讯收报430元，涨2.4%，市值突破4万亿元，刺激其他资金炒起手机设备及5G概念股。平保再新高，带动内险板块全线造好。大市有46%股份上升，54%股份下跌，其中恒指成分股有约三分一股份，即11只蓝筹昨日不升反跌，这现象似反映强势板块已成吸金之地，部分投资者正沽售没有表现的股份套现转投活跃强势股，并催化强势股的衍生工具，带动补淡仓。

值得留意的是，今年大市以慢牛寻顶，每次呈现亢奋及大成交配合下多见短期回吐，昨天个别落后重磅股如中移动与滙控均有追落后造就反弹，短期会否进一步扩散至其他落后股之上，抑或维持强势股主导上破30,000点心理阻力？后者看似机会较大。

大市全日交投畅旺，为过去两年多最劲，沪深港股通南下资金45.5亿元人民币；本地一众重磅股交投炽热，再配合相关衍生工具如牛熊证活动，出现不少即市挟淡仓，部分重磅股早前成为沽空对象，面对个股与大市连番突破，引发补仓激增。在炽热交投下，港交所直接受惠，股价创两年新高，收报244.8港元，高收5.5%。中港两地股市走强，一众券商股多有表现，中信证券收报17.58港元，升6.8%，表现最佳；华泰证券涨近5.6%，广发证券与中金公司均升逾2%，部分落后板块与个别股份成资金追捧对象。

作为蓝筹与国企指数股表现最佳的平保推高恒指116点，收报86.2港元，劲升8.8%，摩通维持其100港元目标价不变；中金则看好中国太平，目标价由32港元上调至40港元，维持买入评级，刺激股价收32.2港元，上扬11%。中国太保升7.5%，新华保险涨5%，上述内险股较友邦与保诚升4.3%及0.36%表现为佳，反映内地推售保险与经纪新业务可望带来强劲盈利增长，分拆业务亦成炒作藉口。

中资汽车板块重返上升轨道，两大行业龙头吉利与比亚迪有3.6%及2.7%升幅，早前提及上周在广州有汽车展销会，不少新品牌汽车亮相，野村报告指出，车展以SUV为重点，有近一半新品牌或改版型号的SUV推出。其中吉利的新品牌Lynk成为车展亮点，获得强劲预购订单，认为吉利是OEM中的首选股份，但估计2017至2018年内地新汽车销售量只有低单位数增长，维持结构性审慎看法。野村对近日股价急弹的比亚迪，维持买入评级及94港元目标价，日前集团高层提出未来中长期规划，目标为2025年实现整体营收达万亿元人民币，冀成为下一间百年老店，并将作内部大规模结构改革，以培育新盈利及增长亮点，短期市场再留意2018年新能源汽车补贴新政策带来的启示。

科网业务相关的设备股份配合利好消息下出现炒作，内地年底前将完成5G第二阶段网络测试，明年中5G国际标准第一个版本有望出台，加速内地发展5G及利好电讯商加大资源投放。中兴通讯股价已由年初12港元水平，升至昨天32.3港元，单日升幅近8.8%，早前工信部部长到中兴通讯视察产业状况，并指其为加大研发支持力度的龙头企业之一，加快技术成果转化，带动电子讯息产业转型升级；另一方面，菲律宾同意向中国开放电讯市场亦为市场带来憧憬。另一只从事无线接入的无线宽频等产品的京信通信收报1.6港元，高收近8%，月内累升逾四成的长飞光纤受惠首9个月利润升60%至9.3亿元人民币，昨天收41.3港元，再升6.4%创新高，一众通讯设备股如中国通信服务及摩比发展均获追捧，两股均涨逾4%。相对来说，电讯商昨表现则一般。

半新股与大市背道而驰，早前获560倍超额认购的易鑫跌破招股价7.7港元后，急挫至全日低位6.98港元，收报7.12港元，挫7.5%；而内地公布最新汽车贷款方案，把二手车贷款比率由五成提升至七成，或对其二手汽车贷款业务带来刺激。另一只半新股雷蛇高开低收，报4.1港元，微跌0.2%，徘徊招股价附近水平；阅文收92.95港元，下滑3.1%，市场或正消化定价过高及认购热潮减退下出现的止赚活动。（完）

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