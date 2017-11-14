港报财经评论：三只股份主导后市--经济日报11月14日

三只股份主导后市/ 林瑞芬

恒指昨收报29,182点，升61点或0.2%，大市成交额达1,153.5亿港元；国指收报11,684点，跌61点或0.5%。恒指后市点走，睇以下3只蓝筹股或准蓝筹，也应该有个大概方向。

舜宇光学终一圆众愿，成为恒指成分股新贵（于下月4日起生效），昨收报149港元，大升6%。后市而言，瑞声、腾讯等几只科技电子、互联网产业股，对恒指的导向，具举足轻重的作用，事关旧经济股份如内银、内房股的盈利增长想像空间有限，但手机升级热可推动舜宇、瑞声走多高、以及腾讯母鸡可生多少只金蛋，分拆旗下子公司上市而释放实际资产价值，尚在估算中！

舜宇好消息连绵，上周公布，将与AMS在中国合作开发和销售3D感测解决方案，市场分析认为，合作是双赢。据中金公司认为，AMS是苹果iPhone X人脸识别系统中点阵投影器WLO镜头主要供应商，但是AMS对中国智慧手机OEM厂商的供货有限。

舜宇是中国智慧手机客户的主要手机零件供应商，但是舜宇的3D感测解决方案尚未得到大范围采用。因此，今次合作将利好AMS和舜宇双方，舜宇可望成为AMS中国智慧手机客户（华为等）镜头模组业务的合作伙伴，有助于舜宇提高镜头模组业务收入增速。兴业证券认为，中国品牌安卓手机3D感测市场需求，将由2018年开启，能够提供全套先进解决方案的舜宇，会是最大的受益者。

市场已进入旺季，季度销售数据又成为催化剂。舜宇最新公布，10月手机摄像头模组出货量同比增长12%，环比增长6%，已扭转9月环比下降17%的趋势。中金估计，由于更多旗舰车型将推出，以及旺季需求强劲，本季手机摄像头模组将放量。作为全球最大车载镜头供应商，舜宇的车载镜头业务亦有望在2016至2020年实现年均复合增长率46%。

配合日綫图作技术分析，舜宇后市只要一直稳守于100天綫（现近106港元），可继续反覆上升创高位。各大中、外券商最新给予舜宇目标价，包括中金看170港元、摩根士丹利看155港元、瑞信看168.3港元、花旗看160港元、摩根大通看160港元等，可作为中期目标价参考。

瑞声昨收179.2港元，升5.8%。瑞声第三季佳绩，持续推动股价冲高，综合单季纯利13.7亿元人民币，按季升28%（按年升24%）；期内收入53亿元人民币，按季升20%（按年升27%）。

声学为先之后，瑞声近几年积极拓展光学业务，已成未来盈利持续增长的动力。

摩根士丹利发表最新报告指出，受惠于手机镜头业务的潜在增长，预测瑞声2018年每股盈利按年增长40%至50%，中期目标价190港元。野村更乐观，认为瑞声的光学产品表现可令市场对该股重新估值，中期目标价208港元；瑞信则给予目标价214.5港元。技术而言，后市瑞声只要一路稳守于100天綫（现近125港元），可望反覆上升创高位，难以估顶。

腾讯昨收报387.6港元，升幅0.6%。腾讯明天（周三）将派发第三季成绩表，市场普遍已预期可交出佳绩，第三季度非通用会计准则（Non-GAAP）纯利，料介乎147.8亿至176.8亿元人民币，较去年同期的117.4亿元人民币，按年增幅约26%至51%。

最终条数，腾讯季度纯利超出市场预期多少，则主导该股能否在短期内再上冲400港元高位阻力的关键。中期趋向而言，400元其实只是一个心理关口，旗下游戏及广告业务收入持续增长，而未来更会增加分拆的催化。

据上周腾讯投资管理合伙人李朝晖出席全球合作伙伴大会时表示，公司过去六年投资了非常多公司，整个投资额已逾1,000亿元人民币，当中投资超过10万美元的公司超过50家，今年开始腾讯进入整个投资的收获年，现在已有4至5家公司上市，另外，还有大量公司准备上市。参考股价图，腾讯于后市只要一直守稳50天綫近350港元，探高之旅可持续。

总括而言，恒指有以上三大蓝筹顶天，只只过百元，基本上，就已消耗北水不少银子。其他细价科技股、互联网、手机设备、手游股份，确有被边缘化的趋势，所以今年来，细价股不易玩，宜捧强势股直至爆破为止！（完）

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