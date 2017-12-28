港报财经评论：三大猛男鸿鹄志，通胀重临不经意--信报12月28日

三大猛男鸿鹄志 通胀重临不经意/ 习广思

圣诞长假后首个交易天，恒指高开后无力再上，收市微升19点。上海银行同业拆息（SHIBOR）持续抽升，触发A股急跌，沪深300指数挫1.5%。人民银行连续4天停止公开市场操作，原因是年末政府财政投放较大，银行同业流动性仍多。内地中小型银行及非银行金融机构出现跨年钱荒，本周余下时间，A股下跌风险仍高，或者会拖累港股。

据路透报道，内地银行间市场昨天资金面整体趋于收紧，隔夜钱供应显著减少，跨年资金价格大幅飙升，7天品种融入利率触及20%；交易所质押回购利率亦跟随走高，7天以内资金利率均升至15%以上，隔夜更冲破16%。从昨天沪深300指数及A50指数的表现可见，大价股新一浪抛售潮已展开，A50指数成分股今年股价升幅大，可能较易被手头紧的机构沽货套现。

苹果股价周二下滑2.55%，本港两大手机产业链股舜宇光学及瑞声科技昨天分别急跌4.6%及3.6%。从高位计，两只股份及内地、台湾手机零件股的跌幅均远大于苹果，道理很简单，苹果是轻资产公司，生产工序均外判，由供应链公司承担厂房及机器投资的风险，加上劳工成本，一旦iPhone销路出现问题，厂商便要硬食固定成本。此外，苹果是大买家，绝对有能力挤压供应商的盈利，减低逆境中自己遇到的盈利冲击。

手机产业链甚长，一部小小手机内有大量精密零件，由芯片、屏幕、外壳、镜头、音响等。近年产业链内的厂商看好智能手机新时代，大事投资，包括台湾的大立光学及本港的舜宇光学和瑞声科技，一旦消费者的升级意欲被高估了，过剩产能需一段长时间才能消化。

今次iPhone X销情失准，影响的可能是整个流动互联网经济，若厂商盈利前景不乐观，科研开支自然缩减，手机生产商睇餸食饭，手机功能的提升步伐势放缓，最终会影响到移动互联网下游产业。当手机功能未有大幅加强，游戏软件玩家的体验将受到限制，腾讯纵使有无限创意，苦无强劲的手机配合也只会冇晒符。

有人提出科技行业是一条上升路，没有周期的，却谁不知周期就在人心。在息低货币供应充沛时，人心旺盛，由股市投资者到生产商也是如此，大家描绘出一幅十分亮丽的前景，相关股份疯狂上升，新世代来临的思维，正正埋下了见顶的前奏。在资本市场上，资本易筹，钱多人心雄，你追我赶，扩充产能，忽然现实与想像不符，而且全球货币政策由松转紧，大家回到旧常态，原来周期还是存在的，正如大自然有日落日出，四季转变。

经济周期尾声的迹象开始走到前台，油价逼近60美元，铜价每磅升破3.2美元，当美国经济步入衰退前，据过往经验，油价必然有一波强劲的升幅。全球经济复苏，原油需求增加，油组成员国，以及俄罗斯等非油组成员国均同意延长减产协议，令油市更加炽热，尽管美国页岩油产量创新高，也无阻油价涨势。投资股市惟有顺周期而行，买些能源股及商品股。

另一个周期尾声的指标是通胀预期升温，美国10年期国债通胀打和点已升至1.95厘，市场开始预期未来10年，美国通胀率每年会有1.95%，贴近联储局的2%通胀目标。美国总统特朗普在不适当的时候全面减税，中国又全力去产能，对环保的要求亦会影响生产情况。

习大大要人民有幸福感，惟幸福是要付出代价的，生产成本将上升，中国的产品不再以价格抢占世界市场时，物价上升的机率自然增加。

沙地阿拉伯王储穆罕默德（Mohammad bin Salman）主催油组减产，老特力推减税，习大大要人民有幸福感，3个男人均以政治为重，可能不经意地制造出久违的通胀年代，央妈应该要提高警觉。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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