港报财经评论：三马拱照，众安短炒味浓--经济日报9月20日

三马拱照 众安短炒味浓/ 林瑞芬

港股在周一冲高之后，昨日试高位又见反覆，恒指收报28,051，跌108点或0.4%；国指收报11,125，跌70点或0.6%，大市成交额缩减至996.4亿港元。

好友于周一发动推高港交所壮声势，气势暂遏淡友，昨日早段恒指升见28个月新高位28,248后，虽有即市回吐，但有限度，收报28,051，全日只跌108点。在弱美元、强港滙势头底下，仍然偏好于大势趋探高位，瑞银最新就把恒指今年底目标价上调至29,507点。技术上，恒指要继续上升，反覆顺势挑战2015年高位28,588点，即市宜先确认稳守28,000楼上。

不然，不排除好淡在激烈争持，复于27,500至28,000之间上落。

明白到股票市场上，获利不是必然，股价有升有跌。近月受市场热捧的内房股，昨日就遇即市回吐，其中，远洋集团升见5.86港元之后曾低见5.60港元，收报5.73港元，跌0.7%。中国海外升见29.35港元之后曾低见28.3港元，收报28.45港元，跌2.6%。不过，合生创展大升21%，融创中国再涨9%，显见市场游资仍活跃于相关股份。无疑个股在中期升浪试顶途中，股价即市的反覆常伴，暂不能以昨日即市的反覆而判定已见顶，反覆中前行，因微观万科A股尚在开大马力向上冲，昨升2.6%，龙头升势不停。当然，策略上，正如周二指出，股民几时都要有两手准备，目前，策略上以50天綫作止蚀或止赚锁定回报的参考，候低吸纳。

实体经济与互联网结合发展，乃大趋势。汽车股广汽集团最新公布，已与腾讯控股签署战略合作框架协议，双方将在智能网联汽车车联网服务和智能驾驶、云平台、大数据、汽车生态圈、宣传和营销领域开展业务合作，并探讨资本合作的可能性；广汽股价应声抽高，昨收报18.12港元，升幅4.5%。

智能网联是未来趋势，广汽是次与腾讯合作推动业务发展，中期双赢。事实上，今年4月，广汽智联新能源汽车产业园已正式开工建设，以广汽智能网联新能源整车工厂为龙头，公司携手合作伙伴资源优势互补、协同发展，打造智能网联新能源汽车的制造共用平台。

今年6月，公司又与华为签订战略合作协定，双方将在企业管理、云计算、大数据、车联网、智慧驾驶、新能源和国际化业务拓展等领域展开深入合作。足见广汽之远见，瑞信把广汽目标价调升至21港元，可作为后市参考。

广汽股价有此良好反应，难怪正在招股的众安保险传出获市场热捧。众安保险主打提供网上保险产品和解决方案，是中国首家互联网保险科技公司。虽然众安保险管理层估算，今、明年未必能够扭亏为盈，但目前公开发售认购热烈，有炒作的意味；相信这与公司有「三马」（包括阿里巴巴主席马云、腾讯主席马化腾及中国平安董事长马明哲）为股东，以及全球最大科技基金软银愿景基金为基石投资者有关。

由于众安保险仍处于初期扩张阶段，经营费用一大堆，且正快速上升，是企业短期难以扭亏为盈的原因。2014、2015和2016年的费用比率分别为35.2%、58.1%和62.7%。实体经济利用发达的互联网及手机传输注入新的刺激元素，其实各行各业高层也在花心思要做，如何做，能否成功，众安保险利用互联网发展保险业的盈利能力就要时间验证。

不过，内地建基于互联网及手机传输所创造的市场空间广阔，以过去三年的往绩纪录而言，众安保险的保费收入由2014年度的7.94亿元人民币增至2016年度的34.08亿元人民币，年增长率为107.2%；由此可见，也不无增长空间幻想，散户都可以考虑抽两三手作投机认购。众安公开发售部分将于明天截飞，公司于下周四挂牌上市。

至于目标价，由于没有2018年度市盈率（PE）预测水平，就难以估算，不妨小注投入，以上市价1成止蚀，博2、3成利润，是为短炒的值博率预算。

众安保险势热炒，中、港保险股股价短綫惹憧憬，势伴随走佳。不过，昨日所见，内险A股走势不俗，H股则略回吐，如平保H股昨跌0.9%，平保A股则上升0.3%；太保H股下跌1%，A股则上升0.7%。走势上，平保只要稳守50天綫近60港元，飞扑至65港元高位的可能趋势尚在，昨收市报62.3港元。（完）

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