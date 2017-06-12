港报财经评论：下周大成交，才有好世界--经济日报6月10日

下周大成交，才有好世界/ 林瑞芬

港股成交额昨日增至1,169亿元，乃有恒指季检特殊因素，下周大市交投能否维持便为关键，有待跟进。

恒指昨日仍企于26000点楼上收市，但暂时未能扩大升幅，昨收报26030点，轻跌0.13%。

后市始终要密切留意交投的跟进，观乎近十年大市破位的发展，恒指分别于2007年及2015年上冲中期关键位25000，均配合大成交攀升；但今轮升市到目前为止，尚见欠缺成交推升。恒指于后市如要继续向上攀升，下周成交宜保持在1,000亿元楼上才算安心；不然，仍有反覆的可能性。

英国大选结果稍稍对蓝筹股长和（00001）、长江基建（01038）、电能实业（00006）及滙丰（00005）股价带来压力。英国大选结果陆续公布，工党取得议会席位胜预期，保守党未能取得过半数议席，对英国「脱欧」进程是快是慢，有着关键的影响。两党协调需时，恐怕未来脱欧筹备的时间更长，市场最怕不明朗，所见在英国当地有业务的长和、长建及滙丰股价，昨日跌幅介乎0.6%至2.1%不等，稍稍被拖累。然而，美国FBI前局长科米周四在参议院作证时承认，于担任FBI局长期间，总统特朗普从来没有因为个人原因而被调查，特朗普被弹劾风险已显着下降。

外围因素多变，还不计中东局势、北韩情况，总之，后市恒指企稳26000点，成交额增加，就好世界，挑战下一级阻力26600左右，如果上不到，也未算是世界末日，若淡友放箭成功，暂看恒指25000点有一定支持。

不排除目前只是大户在尝试闯关，大关始终难以一举突破，可能大户尚要等待MSCI公布是否纳入A股的决定。只是观乎一些基金蓝筹股，如中国平安（02318）、吉利汽车（00175）、腾讯（00700）近月以来升势都很坚挺，不是一刹那光辉，大户有序收集推动。

腾讯虽有恒指比重将减低的因素，但昨日逆市升1.5%，收报277.4元，全日成交额高达193.3亿元，即时又杀一批沽空者。淡友短期尚欠把握挑战好友的实力，顶多只能放冷箭！胶着之势有待明朗化。

国指方面，昨收报10592点，跌0.54%，技术上，10650阻力关键仍未能突破，暂难扩大上升空间。然而，内地上证50指数昨日再破位，收报2519点，升0.5%，挑战2600点，对国指或有启示。同以重磅股为主的指数，只要A股被推动，H股就有跟进追涨的可能性。

昨日再有被沽空机构狙击的股份复牌而股价抽升作反击，敏华控股（01999）昨复牌升8.8%，收报6.56元，而瑞声科技（02018）亦续见攀升3.4%，收报99.5元。沽空机构非为上市公司股东，落力提出大量质疑，说没有偏颇也没有人信，想在沽空中获利；当然，也不排除某些上市公司确有问题。

较早前被烽火研究狙击的科通芯城（00400）昨跌5.9%，收报4.59元。据联交所资料显示，科通芯城的第二大股东姚怡于6月1日在场内减持2,808.6万股，持股量降至占已发行股本12.34%，每股平均出售价4.83元，套现约1.36亿元。近日被沽空的上市公司都运用资金救亡，或回购股票，而此际科通芯城第二大股东竟减持，还要以这么低价格减持，就真是令人担心。

通过论证，希望真理愈辩愈明。只是，在过程中，沽空机构提出疑问，上市公司澄清，然后，沽空机构又提出不信任，发第二份报告，上市公司又澄清，没完没了般！相信纵然有投资者采取信则有不信则无的态度，倾向信上市公司，也暂时采取避险策略。而且，当中也涉及一些专业会计上的处理手法解说，相信未必所有散户都睇得明白。今时今日，沽空机构做埋会计、审计师嗰份工，去质疑上市公司条帐目，难道上市公司的会计、审计师真有问题？有会计问题，就应也参考独立第三方的会计顾问报告，参考完才作出质询。

另外，高等法院最新上诉庭驳回评级机构穆迪的上诉，维持证券及期货事务上诉审裁处（SFAT）于2016年3月的裁决，指穆迪于2011年就中国企业发表「红旗报告」违反证监会操守准则。穆迪在报告中对49间中国企业的管治表示关注，导致该等公司于香港的股价下跌。在此巧妙时间作此判决，日后对沽空机构可能续刊沽空报告更有警示，质疑必须有根有据，勿混水摸鱼！（完）

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