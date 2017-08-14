港报财经评论：业务前景秀丽，低吸光大绿色--经济日报8月12日

业务前景秀丽，低吸光大绿色/ 林瑞芬

美国总统特朗普对北韩的言论升级，中、美股市的VIX均由低位急升，股市进入调整状态，消化之前的升幅。技术上，国指失守10650，沽压较预期大，要进一步回补7月之上升裂口近10500点，且看能否守稳，不然，破坏头肩底形态，利淡。恒指后市的关键则是50天綫（现近26350），如守稳其上，也算合理调整，等候和事老出来缓和美朝局势，调整刚展开，港股波幅指数在创年初以来新高，风头火势，暂不宜心急低捞。

在大市进入调整状况中，对累计升幅不少的蓝筹股来讲，波动性增加无可避免。惟大市一日在中期上升浪，恒指守稳50天綫之上，策略可耐心等候低位再收集。政治风险难估，个股走势最终还看基本面。

今年5月才于港上市的光大绿色环保（01257）为稳妥低吸之选。集团是由光大国际（00257）分拆出来，目前光国仍持有光大绿色环保72%，背靠光国，红筹背景，实力不容置疑。光大绿色环保本周就公布上市以来首份中期业绩，期内收益20.47亿元，按年上升69%；纯利4.57亿元，按年增长57%；每股盈利28.23仙；不派中期息。据交银国际及中金公司发表报告均指出，光大绿色环保半年度盈利表现胜于预期。

监于光大绿色环保各项目运作良好，交银国际把该公司2017至2019年度盈利预测上调，期间复合年均增长率达31%，三个年度每股盈利分别为0.445元、0.585元及0.687元，中期目标价由6.8元上调至7元。中金则预估光大绿色环保2017及2018年度每股盈利为0.42元及0.56元，中期目标价6.75元。建银国际亦把光大绿色环保中期目标价上调至7元。除中资券商之外，外资就有德银看该股合理值为6.6元。光大绿色环保以每股5.4元上市，现价5.46元，于5.3元楼下收集，止蚀5元，上望6.8元，都有一定值博率。

光大绿色环保母公司已持股份72%，街货不多，上市以来最低只见过5.21元，除非阿妈不要仔掟货，不然，坐定放长綫！收集光大绿色环保，最大原因是看好内地政府对环保行业的政策只会有增无减。集团盈利主要来源三项，按收入之多少顺序排列，最多是生物质项目建造及运营，第二是危废处置项目建造及运营，第三是光伏发电及风电项目运营。

光大绿色环保在获取新项目上表现突出，2014、2015和2016年新项目投资额分别达到20亿元、43亿元和52亿元，其中生物质项目分别为16亿元、42亿元和29亿元，危废处置项目分别为4亿元、2亿元和23亿元。截至2017年3月底止，光大绿色环保拥有3个板块68个项目，其中24个投运、14个在建、30个筹建。由于集团主要采用BOO（建造——运营——拥有）模式，随着项目陆续开工，将推动公司业绩快速增长。此外，随着项目陆续投运，运营收入占比将逐渐提升，盈利品质改善。未来三年业绩增长的延续性，有一定透明度。

生物质业务是内地的新兴行业，而集团已开发出了独特的生物质和垃圾发电一体化模式，为地方政府提供综合处理当地生物质原材料和生活垃圾的一站式服务。通过共用管理团队、并网系统、水处理系统和其他辅助系统，生物质和生活垃圾发电一体化的模式将比两个单独的专案节省15%至20%的投资和20%至30%的运营成本。由此，备受地方政府支持，中金就估计，此一体化模式的股权内部收益率有望达到16%，较单独的生物质项目高出2个百分点。

内地危废处理市场的潜力也巨大；由于内地危废产量大、处理需求迫切，但危废处置有效产能不足，行业存在大量规模小、资质单一、处理能力低的小企业，实际危废处理率其实不足40%。随着环保监管加强、处罚力度加大以及环保部持续深入开展危废规范化管理督查考核工作，预计危废处理潜在市场将加速释放。而危废处置较危废利用的产能供需更加紧张，在监管提严下有望迎来量价齐升，这是光大绿色环保未来的发展机遇。（完）

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