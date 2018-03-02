港报财经评论：业绩对办 银娱造纸股齐向好--经济日报3月2日

业绩对办 银娱造纸股齐向好/ 林瑞芬

昨日为港股3月份首个交易日，表现反覆，先跌后回升，恒指收报31,044点，升0.65%，大市成交额1,144.7亿港元。

美国联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）于国会传递明显的鹰派信息，加上联储局议息期将近，美股反弹完成后再回，道指再回，2月总计下跌超过千点（即4.3%），后市回挫就不宜失守200天綫23,040点。

A股周内亦有所回吐，但估计大跌的空间有限，相信跌势在两会之前可以逐步回顺。上证综合指数昨收报3,273点，微升0.4%。这望对港股3月的反覆整固，缓减大跌的压力。国指改革版将于本月5日开始分阶段生效，腾讯为重分量新成员之一，股价在此前有条件靠稳，昨收报447港元，升3.4%，大大减低港股受美股周三大跌的即市压力。

技术上，恒指反弹受制31,700而回，向下反覆再回探30,000点机会高，之后不宜进一步失守上升轨29,000，不然，呈一浪低于一浪，利淡。国指昨收报12,428点，微升0.4%。技术上，国指受制于13,000至13,100而回，下跌忌失守上升轨支持位近12,000。

周内大市反弹受阻而回，业绩期内，个别股份表现坚挺为业绩盈利面所主导。且看有加价消息的玖龙纸业股价表现坚挺，昨收报13.88港元。技术上，重企稳13港元楼上，反覆回试15.5港元可能性大。同业理文造纸周内亦已公布去年度录得纯利50.4亿港元，按年升76%，盈利表现也胜于市场预期，受惠产品提价及自海外取得低成本原料均是主要原因。现时，理文造纸的衞生纸年产量共46.5万吨，包括重庆工业园8台年产量共35.5万吨，以及江西工业园2台，年产量共11万吨的衞生纸生产綫。另外，今年上半年亦有新的生产綫投入，到时衞生纸产量将达到79.5万吨，可望成为年内盈利增长的亮点。事实上，市场趋势，今年衞生纸价格或会上涨。摩根大通就维持理文造纸「增持」评级，中期目标价17港元。另按摩根士丹利预测，理文造纸如维持派息比率接近33%至35%，在2018年度每股盈利假设为1.13港元底下，股价在9港元的预测PE约8倍，但息率接近4.4厘。理文造纸昨收报9.02港元，升0.8%，技术上，企稳8港元，回探10港元可能性高。

蓝筹业绩已陆续派发，大多表现能胜于市场预期，最新公布如银河娱乐。集团截至2017年12月底止，纯利为105.04亿港元，按年升67%；每股盈利245.1仙。派息方面，银娱是次派发特别股息每股0.41港元，连同去年8月宣派特别息每股0.33港元，即全年度派息比率为30%。单计去年第四季，银娱经调整EBITDA按年及按季分别上升40%和18%至42亿港元，净赢率正常化后，2017年第四季度经调整EBITDA为41亿港元，按年增长46%及按季增长13%。营运数据令投资者满意之外，银娱的财务状况也相当理想，截至去年底止，持有的现金及流动投资共计414亿港元，净现金额就达到317亿港元。有充足的净现金额，相信可应付银娱未来就非博彩业务拓展之用。银娱非博彩业务的拓展如会展澳门银河3期，将包含1,500个房间，及1,600个座位的亚洲最大场地，而第4期将有6至7幢大楼和3,000个具科技元素的房间。项目3、4期预计将在2019/2020年底之前逐步完成。

最新据瑞银估算，银娱2018年度每股盈利可保增长至2.87港元，中期目标价79.8港元。花旗预测银娱2018年每股盈利也是相若在2.8港元，中期目标价81港元。瑞信则预测银娱2018年每股盈利为3.17港元，中期目标价由79港元上调至80港元。配合附图显示，银娱昨收报68.25港元，上月就算随大市回挫，都坚守50天綫水平，明显强势于已失守50天綫的恒指表现，后市如持续守稳65港元，向上谋突破70港元再冲高。月底逢复活节旅游旺季，又是有可能激活濠江赌业及酒店业的时分，除非外围美股又遇上2月初的急插水，若只是有序调整，未大大拖累港股，不排除银娱之强势会维持到本月底，谋再冲高。（完）

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