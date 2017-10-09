港报财经评论：两年股市换朝代，沪指今朝急直追--信报10月9日

两年股市换朝代，沪指今朝急直追/ 习广思

恒生指数在2015年4月27日高见28588点，短短一个月升了4000多点，当时一个北水概念就把港股以至大部分中资股炒起；随之而来的是毫无预警的大跌市，至2016年2月12日低见18278点，大跌逾万点；等了两年多，恒指终于又升破了2015年「大时代」后高位。

恒指上周五高开后曾见28626点，稍为升穿两年多前高位后回落，是不是代表该位有一定技术阻力呢？又未必，事关两年半以来，恒指成分股内很多股份已经面目全非，用一个指数来代表整体股市未必能反映实际情况。

以当时最为散户热爱炒作的港交所（00388）为例，在「大时代」属最受惠北水南流概念，当时最高升至311.4元，至上周五，港交所收报217.2元，仍不见了近100元，若以此股为代表，则所谓「大时代」，连个影都唔见。

当年热炒的还有中资金融股，中国银行（03988）最高见5.68元，上周收报4.06元；2015年中国人寿（02628）最高见41元，现在也只得24.1元，两年下来仍跌了超过41%。比当年股价略高的，幸好还有一些国际金融股，包括滙控（00005）及友邦（01299），都略高于2015年高位。

现在股市所以能够破顶，多得一批当年还未冒起的科网股，腾讯（00700）当年高位才171元，上周五已经升至352元了，升幅达一倍有多。2014年9月才上市的阿里巴巴，在2015年还未有资金睇中，4月底股价也只在81美元水平，今时今日已升至179.2美元，论升幅就跑赢腾讯。

2015年的典型泡沫来自基建股，前称中国南车的中国中车（01766），H股最高见20.65元，现在只得7.21元；其A股（601766.SH）就更惨烈，由高位39.47元人民币跌至长假前的9.73元人民币。

所以说，股市在两年之间早已经改朝换代了，一切就看投资者能否与时并进，若股民死抱着中车与港交所至今，可能感受不到股市荣景；但同一笔资金若「换马」至腾讯或其他科网股，情景可以完全不一样。

中国股市两年来所经历的就更加多，而且显然创伤仍未抚平。2015年6月爆发股灾前，上证指数高见5178点，当时高唱沪指见7000点、8000点者多的是，官媒如人民网还在说牛市由5000点开始，结果却是乐极生悲，上证指数去年初低见2638点，几近跌了一半，指数现在也只及3348点，因上证缺少大市值的TMT股所致。

相反，海外上市的中国股票，近年涌现了一大批具质素及创新的股票，而且大部分今年表现优越，上海股票相对于中国在离岸市场交易的股票，20年来的溢价首次被追上——根据已公布的利润，MSCI中国指数市盈率为17.4倍，而上证指数为17.5倍，两者差距是自2014年7月以来最小，自那时起中国股市大涨，带动上证指数估值上涨至MSCI中国指数的两倍。自彭博1997年开始追踪此数据以来，MSCI中国指数的估值从未超过上证指数。

上周A股长假期休市，MSCI中国指数则节节向上，大涨一段。市场乐观预期，人民银行将放宽货币政策，因此推升MSCI中国指数上周急涨4.3%，属7月中旬以来表现最好的一周。内地股市周一复市，有可能急起直追。

然而，两者估值差距缩小，不是一两周的事，而是反映了MSCI中国指数今年表现亮丽，上证指数年初以来仅上涨7.9%，而MSCI中国指数则大涨47.5%，虽然中国股市仍处于2015年股市盛极而衰的阴影下，但是外资购入中国相关股票的兴致有增无减，特别是TMT权重股如腾讯和阿里。

受外资看好的中国概念股，当然不止一两只科网股，还有一些如教育、打车概念股，以至具特别业务性质者如陌陌等，两年多以来升幅惊人，换句话说，创新概念才是投资界的宠儿，传统行业两年来除了收到股息，股价增长其实有限。

不止股市，现实世界两年多以来也不停转变， AlphaGO打赢全球一众围棋高手，两年前未必有人料到。未来又会是什么带领市场潮流？电竞曾被老一辈视为不良娱乐，现在已添上世界竞赛光环；AR实境拍摄又如何？毋须亲身飞来飞去已可实境体验全球城市与景点，会不会更加普遍？其实，两年来全世界都在进步，香港在创科与教育上却明显退步，令人不胜唏嘘，政府换届可以将香港由深渊拉回领先境地吗？

上周五美国公布最新非农就业报告显示，9月平均时薪按月增长0.5%，高于预期的0.3%，按年计是增长了2.9%，创2009年以来最高的薪金增幅，而且失业率下降至16年低位4.2%，比金融风暴爆发前更低。央行们的加息潮要来了。（完）

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