港报财经评论：个股接力上，拓升市宽度--经济日报1月9日

个股接力上，拓升市宽度/ 林瑞芬

上周末美国公布的就业数据虽低于市场预期，但美股三大指数未见畏高、续创新高，港股昨日开市跟升，但中资金融股在套利回吐，限制大市指数升幅。

港股昨日交投仍然高涨，港交所（00388）终突破去年高位255元水平，昨高见262元，并以此高收，全日升3.5%。恒指昨收报30899，升84点或0.3%，大市成交额近1,338亿元。国指收报12235，升23点或0.2%。短期而言，即市技术指标正在超买，不排除反覆略有波动，但恒指只要守稳30000可保涨势，国指守稳12000保涨势，就看市场如何深挖港股的宽度，让升势扩散至多一些个股身上。

内险股股价有所回，但内房股冲刺。国寿（02628）及新华保险（01336）股价昨分别跌1%及1.5%，但碧桂园（02007）、中国海外（00688）等呈强势，分别急升7.4%及5.2%。看来，内银股要抖抖，回气也好，整固过后，回升空间将更大。个别中资股昨亦向好，南航（01055）升4.3%，中国神华（01088）及兖州煤业（01171）分别升5.6%及13.8%，海螺水泥（00914）升4.3%，突围而出。大形势而言，年初市场人士仍然热衷于部署。大市升势放缓，但资金仍在活跃轮转，个别股份仍有所为。

早前领涨的中资股热炒气氛暂冷却，但升势蔓延至其他股类也是启示市场人士信心仍足的表现，市场宽度够，有利股指反覆探高。个别股份受捧各有原因，如南航因为短期有消息指国家准许部分国内航綫可有限度自行定价而催升、神华及兖煤就受惠于可能并购的憧憬、海螺因为盈喜而冲高。

股市于今年如果是以尾声上冲，动力或将令人意外，但同样，股市有升有跌，料今年波动也大，急升急挫，投资者在入市时要有充分心理准备。暂时来讲，还是讲盈利面为现实一些，内房股升势连绵或因此。内房股昨日再冲高，又有摩根士丹利发表报告助兴。

据大摩估计，将于3月中下旬公布业绩的内房股，表现将较市场平均预估为优胜。雅居乐集团（03383）去年度纯利可望令市场惊喜，料其去年纯利按年大升91%，而目前业内仅预计其盈利增长为66%。另外，大摩估计中国奥园（03883）、富力地产（02777）、世茂房地产（00813）、融创中国（01918）及远洋集团（03377），于2018年度可录得强劲的合约销售增长，预期内房企业今年有能力达标。雅居乐、远洋、奥园等现价已突破去年高位，炒高等佳绩！

上周港资地产股也有涨势，大多已逼近去年高位，破之还是受制，还是息率走向、盈利面主导。美息上调但温和，环球资产泡沫仍在吹，本港楼市居高不下，目前来讲，仍是有利于本地地产股。

其中，新世界发展（00017）去年卖楼丰收，售逾1,500伙，套现逾153亿元（以应占权益计），乃属集团近3年新高。明年规划将有4个全新楼盘推出，最大规模属北角继园里重建项目，合共611伙，主打3房单位，料上半年推出。其次是土瓜湾上乡道项目，提供300伙；尚有两个合作项目，包括元朗尚悦．方及西半山巴丙顿山，分别提供63伙及79伙，可供推出发售套现。新世界由9月至12月，月月有回购，回购价介乎10.88至11.96元，似乎对公司盘数很有信心。

新世界去年已突破下降轨，筑中期底回升，反覆向上推动，最少升至13.4元才遇较大的技术阻力，上望15元亦不无可能，昨收报12.32元。据月内花旗报告就预期，新世界中心重建项目今年完成，盈利增长持续强势，加上预计内地收益动力回升，截至2018年6月底止及2019年6月底止财年，每股盈利分别为0.78元及0.90元，中期股价目标上望15.48元，较之每股资产净值仍有达50%折让。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘