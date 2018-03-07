港报财经评论：个股炒政策，如坐过山车--信报3月7日

个股炒政策 如坐过山车/ 陆文

港股延续上周日升日跌的波动走势，恰似本港天气，一时雾锁香江，偶有天朗气清。周一港股在贸易战的阴霾下大泻697点，昨天则因众议院共和党阵营呼吁白宫不要推出钢铁及铝材关税，贸易战忧虑稍减，配合外围及A股造好，恒指高开近500点，其后更涨733点，见30,620点的全日高位，最终收报30,510点，仍升624点（2.09%）；国指在一众内银及科技股造好下，收报12,311点，飙319点（2.61%），但全日主板成交额维持在1,164.5亿港元较平淡水平。一如本栏周一指出，本周大事不少，有美国2月非农数据、欧日央行例会、人大会议，以及业绩高峰期，足以造成不少震荡。

恒指周一跌破100天线技术支持位，昨天迅速重回该水平上，恒指自去年12月份以来，三度下试100天线均见反弹，走势形态却受制「V」形下降轨，而一浪顶低于新高的浪点，一浪底又维持高于上一浪底，好淡争持，反映目前市况具备好淡因素等待发酵，为后市提供方向性启示。另外，周一人大揭幕并公布多项政策目标，一众概念股上日未见追捧，至昨天才纷纷有表现，市场资金热中炒上落待变。

市场在出席两会的官员言论中，寻找有政策利好的相关板块。中证监副主席姜洋指出，将加大对「四新」即新技术、新产业、新业态、新模式的支持，将配合改革发行上市制度，包括推进多层次资本市场建设、深化新三板改革，回应国务院总理李克强在《政府工作报告》中充分肯定过去5年科技创新的成果。

中金报告指全社会研发投入年均增长11%居世界第二位，并对2018年内地在人工智能、工业互联网、5G、集成电路等科技发展订下目标与规划，加快「中国制造」，因此看好中芯、华虹半导体、ASM太平洋等，昨天3股分别涨4.22%、8.22%及0.95%。5G产业发展方面，中金预期中国电讯业资本开支将在2019年进入上行周期，中兴通讯有望受惠，股价昨进账6.16%，收报28.45港元。

另外，军工板块亦造好，内地2018年军费预算增速8.1%，达1.1万亿元人民币，是近5年首次回升，面对全球军备竞争加剧，中国提升军事现代化及军费开支可期，带动中航系股份全线上升，中航科工飙13.5%，中航国际、中航工业分别涨7.24%及8.97%；中船防务高收5.06%，报11.62港元。传统上炒两会政策会有短暂性刺激，北水南下加大相关概念炒作威力。其实，早前已有相关炒作，故应留意候机获利，以迎接未来一段日子大市炒上落波幅势头不断扩大。

内地券商股亦有表现，市传一众新经济行业独角兽，有望以中国预托证券CDR形式回归A股，一旦成事势将刺激券商业务，信不信由你，消息已带动A股券商抽高，中信证券、中国光大及海通证券昨天分别录得4.15%、3.6%及2.75%升幅。

指数上升离不开一众内银股造好，据《财新》引述中银监文件透露，拨备覆盖率要求将由150%调整为120%至150%，贷款拨备率要求由2.5%降为1.5%至2.5%，并进行「一行一策」督促商业银行加大不良贷款处置力度，刺激内银板块造好，四大内银均现近3%涨幅。

石油板块则受需求上升预期带动，国际能源总署（IEA）发报告，指全球石油需求量未来5年将增长7%，刺激近期连番下跌的石油股及油价回升，中海油收11.26港元，涨4.07%；获瑞信唱好、并给予目标价8港元的中石化收6.25港元，进账1.96%；中石油则收报5.38港元，上扬2.67%。

随着深交所「港股通」名单更新，新贵获资金追捧，东岳集团飙9.31%，中粮包装亦大涨9.53%，中国宏桥升6.9%；新高教集团、睿见教育与东英金融均呈现回吐。反之，15只被调出的股份中，有11只上升，反映有春江鸭活动之嫌。（完）

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