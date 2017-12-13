港报财经评论：中国收水勿看轻，港股宠儿莫眷恋--信报12月13日

中国收水勿看轻 港股宠儿莫眷恋/ 习广思

港股反弹了好几个交易日后，似乎见了短期高位，始终在美国联储局议息前，资金获利是正常操作。港股昨天跌了0.6%，内地股市下挫超过1%。A股表现之差再跑输环球市场，明年资金面偏紧、基建与房地产增速下滑都是主步调，如此宏观环境下的投资选股策略，与今年会大不同。

加息预期是推跌A股的原因之一，摩根士丹利中国首席经济学家邢自强早前表示，中国可能于明年下半年加息一次，2019年上半年再加一次，因预期明年中国通胀会升至2.5%，而且市场预期联储局到2019年底还会加息6次，驱使人民银行考虑加息缩窄中美利差。

在市场把加息预期推高之际，坊间也有其他不同意见。瑞银首席中国经济学家胡一帆表示，人行在调控方面有很多手段，在选择加息上会相当谨慎，尤其预计明年中国经济有序放缓，而市场利率目前处于历史较高水平，在市场继续处于较大向下压力的情况下，人行加息的可能性不大。

全球股市于今年达到高峰，货币政策宽松也去到最极致，明年是全球货币紧缩的一年。人行加息收水比别人更快一步，但并非上调政策利率，而是反映在国债利率与同业拆息之上，以10年期国债息率计，由年初的3.06厘升至一度突破4厘已是相当大的幅度，同期国家发展银行10年期债息更由3.7厘升至4.85厘。

对于明年中国息口的去向，敦和资产管理首席经济学家徐小庆的看法值得参考，他认为今年中国债市利率出现独立走势，这是因为中国在这轮经济复苏中走在最前，故中国的利率反应也是最快的。在这一轮货币紧缩政策中，人行的加息幅度不比其他国家小，既然中国的经济周期领先，明年利率水平也会因为中国自身经济基本面回落而下滑。徐小庆对中国明年经济的悲观看法源于几个层面。首先过去几年，中国整体并没有去杠杆，只是把杠杆转移到居民层面，明年才会看到真正意义上的去杠杆，意思是整体债务增速与GDP增速持平。中国今年只有一个经济指标现在没有回落到个位数，那就是融资增速。

目前中国房地产销售增速还能保持增长，主要因为二线和三四线城市的带动，这得益于城镇化发展。不过，明年很难看到这些城市的楼价再大幅上升，因为中国楼价周期基本是3、4年，老百姓需要时间适应楼价，购买力积累也需要时间。明年内地房地产的销售将下降10%，回落之后会相当一段时间看不到房地产的增速再回到今年的高水平。

基建高增长对应的是中国财政赤字和GDP的比值，如果明年财政赤字绝对值不变，将意味赤字率回落。另外，由于今年债券收益率大幅上升，使今年金融债发行量为2011年以来最低。从资金来源看，明年基建投资将随着利率攀升而回落。

中国的资金需求最大来自基建和房地产，如果中国基建和房地产增速下滑，影响将远大于制造业对资金需求的增长；因此，明年银行会显著提高贷款利率，今年银行容忍相对较低的贷款利率，是因为用量的增长弥补了利差的收缩，如果到明年量的增长停滞，那就只能依靠息差了。

今年金融机构去杠杆，但是实体没有感受到融资成本上升的压力，但这不代表没有压力，只是时候未到，明年将会实实在在地发生。在如此宏观经济背景下，股市又如何发展呢？徐小庆认为，股市的核心并不是经济增长，关键是怎么理解企业的盈利会持续好于经济表现。现在中国上市公司的利润占GDP已经开始恢复，上市公司的利润增长比整个行业增长快， 这是长期看好股票市场的结构性因素。

从流动性角度看，今年A股市场是熊市，80%股票都是跌的，中国实实在在收紧了流动性。港股好于A股，因港股对应全球流动性，但明年可能会反过来， 海外的流动性会收紧。明年主要风险是中国的经济放缓，对全球经济复苏开始产生溢出效应，叠加海外的流动性收紧，对港股、A股都会造成阶段性的冲击。

参考以上分析，今年升得最多的内房、汽车股， 明年未必可以再有同样表现，基建股更加唔使谂，但是内银有可能息差扩大，惟风险来自经济放缓。港股大幅跑赢的情况也可能因环球收水而逆转，A股反而有机会重新跑赢。这些预测，有多少会估中呢？（完）

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