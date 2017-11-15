港报财经评论：中外保险股强者愈强--经济日报11月15日

中外保险股强者愈强/ 林瑞芬

国指昨收报11,601点，跌82点或0.7%；恒指收报29,152点，跌30点或0.1%，最高见29,320，亦步亦趋向30,000大关缓探，大市成交额1,082.4亿港元。

上周论，恒指缓步上涨。恒指10月升破9月高位28,248后，最高见28,792，破位后扩大升幅只544点后就回吐，而上周升穿10月高位28,792，假设扩大升幅不超过500点，则升抵29,300附近可能要抖气，昨日最高见29,320之后未能高收，不排除现水平又要反反覆覆，晕下浪才挑战30,000点。

后市而言，若回吐只要不低收于50天綫（现近28,250），仍有望保持中期升浪。

上周以来，港股成交额已多日企稳于1,000亿港元楼上，保持大市的上升动力。港交所于周一终于爬上来追落后，突破230港元及企稳楼上收市，确认突破8月高位阻力延展升浪，昨日最高冲上238.8港元，但收报235.6港元，微升0.1%，启示在短期突破之后略有反覆，但港交所只要持续稳守于230港元支持上，反覆而涨，下一级阻力在250港元左右，即附图所示头肩底量度升幅目标。

蓝筹股继续强者愈强，腾讯于公布业绩前靠稳，昨收报388港元，微升0.1%；瑞声科技周一急升之后，昨回气。吉利汽车就踏油门向上冲，最高见28.4港元，收报28.2港元，大升6.4%，单日成交额达31.55亿港元，仅次于腾讯，认真厉害！

笔者上周曾指出，中资汽车股有机会再开车，吉利昨日确认突破高位阻力27港元，后市如守稳其上，短期有机会先上探30港元心理大关。个别汽车股也陪升，如华晨中国升幅4.5%，收报22港元。

内地昨日公布10月份经济数据，其中，规模以上工业增加值按年增6.2%，社会消费品零售增速放缓至10%，均低于预期；今年首10月，城镇固定资产投资按年增7.3%，增速续创1999年以来最低，但符合预期。另外，以1至10月数据显示，房地产开发投资按年增速小幅回落至7.8%，回落之势仍在控制范围内。据国家统计局分析，确实10月有很多经济指标的增速与9月相比呈现波动，惟波动都是在合理范围内，暂时不必太忧虑。

市场亦不为经济数据所动摇，基建股类走势因固投趋弱势，但有中资金融股强势支持。上证上周二开始已稳企于3,400点，昨收报3,429点，微跌0.5%，但仍企稳于3,400之上。大趋势而言，上证升势平稳，仍然在中期上升通道当中，守稳3,300点，顺势挑战上升通道顶3,600应没有太大阻力。

值得留意的是，内险股无疑偏强势，不论H股、A股也是，中国平安A股）、新华保险A股、中国太保A股、中国人寿A股周初以来均迭创新高，新华保险A股昨日更大涨4.4%至70.27元人民币，与H股产生互动作用。国指的后市上升动力，可否一抵12,000点心理大关，还是靠内险股为主导势明显，当然要密切留意跟进。

国际级保险股友邦保险都不失礼，周一一枝箭向上，冲破高位阻力62港元之后，昨日再攀升，高见67.45港元，收报65.9港元，升幅0.9%，单日成交额达25.24亿港元。

摩根士丹利开金口无疑有吸引力，因该行指由于国策上中国容许三年后把外资设立人身保险业务公司的投资比例，由50%放宽至51%；五年后投资比例不受限制。大趋势将有利友邦于中国未来的拓展，潜在价值尚待评估，71港元是基本合理估值，而摩根士丹利给予友邦「增持」评级，中期目标价为75港元。记得笔者在10月21日见报文章中，评估友邦当时在季绩曝光后股价一度回吐乃短暂技术整固，57.5港元应有支持，周一突破阻力，确认中期升浪的延伸，后市62港元阻力变成支持，若守稳其上，反覆探高有「钱」途！（完）

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