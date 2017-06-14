港报财经评论：中外资爱股，各自各精采--信报6月14日

中外资爱股，各自各精采/ 陆文

美国科网股持续被大行唱淡，但尾市跌幅已收窄，港股却呈现一众强势板块个股获大行祝福下偏好，汽车、濠赌，以至个别内房股表现突出，带动恒指收报25852点，升144点；国指收10525点，涨39点；交投轻微缩减至798.53亿元。美国联储局议息及预期加息25点子，港滙受压，曾破7.8水平。不过，市场对年内美息上调次数意见分歧，而半年结在即，配合A股有望「入摩」及下月初庆回归20周年等心理因素，令中外资金「爱股」轮动炒作，个别板块「齐合唱」，个股在北水炒货源归边下飙升，反映好淡博弈停不了，指数起伏意义有限，多谈个股较估指数来得实际。

近月不少似有北水主导的强势股，升势令人哗然，恒大（03333）股价在不足一个月曾升逾一倍，涉及连串财技及挟空仓，昨天亦有类似的融创中国（01918），单日升12.43%，收报15.38元，见历史新高，其股价亦在不足一个月内累积八成多升幅，入股乐视旗下地产业务为藉口，炒货源归边肯定是急升的技术因素。犹记得上周笔者提出对着干是大户舞高弄低的伎俩，而货源集中却对个股表现拥有话事权，从融创中国在中央结算系统持股纪录（简称CCASS）的股权分布，反映北水持货的兴证国际及中国证券登记，分别持40.8%及20.89%，正好代表内地资金掌握其股价话事权。

这现象在不少上半年股价升幅以倍数计的个股出现，包括恒大、IGG（00799）及近日急升暴跌的长汽（02333）。另一只被视为蓝筹新贵的基金爱股吉利（00175），CCASS数据反映内地大户已成为主要持仓者，话事权变相由外资转为中资，一方面可藉挟淡仓图利，亦可配合衍生工具「上下其手」，这场中外大户博弈，随着「沪港通」与「深港通」启动下加剧，一如近日美资看淡中港股票，令大量资金从相关ETF流走；但亦见本港A50获资金流入，为下周A股纳入MSCI最终决定作博弈。

由于早前A股表现平淡，吸引不少北水南下参与「沪港通」炒作，内地股市每天平均交投额逾5000亿元，少量资金南下亦构成「庄家」活动不绝，从种种迹象反映近月外资流走而中资流入，短期大市与个股话事权出现变化，对短线投机者不妨多加留意，在CCASS寻找内地庄家新贵，但谨记北水炒作手法飘忽，急进退速，跟风图利知易行难。

同样，近日不少外资大行纷纷为其外资基金及中资大户坐拥的强势板块股份护航，密集式发出研究报告为其「贴金」的濠赌股作为上年度强势板块，昨天瑞银以澳门6月首11日的每日平均博彩收益介乎6.5亿至6.6亿澳门元，相对去年同期低基数，预期本月赌收按年增长29%至31%，部分由强劲贵宾厅业务带动，首选银娱（00027）、新濠博亚及永利澳门（01128），并指出9月1日起中国银行卡境外消费逾1000元人民币要上报不应对博彩收益有太大影响，刺激一众濠赌股在半年结前纷纷创年内新高。银娱高见48.75元，收48.6元，升2.64%；除净的新濠（00200）收20.95元，升5.17%；永利澳门收18.46元，升3.13%；落后濠赌股近期纷纷受追捧，澳博（00880）再升6%、澳门励骏（01680）升2.69%，信德（00242）近期亦呈现强势，反映资金在这板块不断扩散，短期可视作为半年结努力。

至于汽车板块，近日亦成为大行报告焦点，引导资金追捧，高盛以内地5月汽车销售按年升2.2%符预期，相对年初至今升0.6%，代表增幅回升，并预期减价促销及有新型号车面世，6月汽车销量有低至中单位数升幅，以吉利与广汽（02238）5月销售跑赢同业而给予买入评级，两股昨天分别有2.43%及2.92%升幅。德银以同样数据视为逊于预期，在库存高企及6月至8月淡季有减价促销压力，令国产及联营品牌受压，以北京汽车（01958）为首选及华晨中国（01114）受惠需求升级，亦看好广汽。至于摩通推介的比亚迪（01211），昨天亦升6.48%，收报48.45元。外资大行持续以各行业的新数据作为推介藉口。

新股表现不俗，是配合内地正消减新股发行的疑虑（一笑）？药明生物（02269）首日挂牌高开两成，收报28.25元，较招股价20.6元有近37.1%升幅，其表现属不寻常地强势，侧闻短期炒作持续。另一只新股信越控股（06038）主业建筑及装修，以每股0.41元招股，收报0.455元，有11%升幅，但以接近全日低位收市，前者看似表现胜一筹。（完）

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