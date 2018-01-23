港报财经评论：中小型股转畅旺，湾区概念快落镬--信报1月23日

中小型股转畅旺 湾区概念快落镬/ 习广思

美股期货周一早段只不过跌了几十点，恒指就震一震仓跌了200多点，不过很快收复失地，市场气氛开始转旺，年来升市镬气嫌不足的细价股开始癫狂，皆因反映内地中小型股的深证股份及创业板亦见转强。中港股市开始向细价股埋手，不一定就是见顶先兆，炒中小型股也不一定剑走偏锋。

沪指昨天低开后反覆向上，曾升破3500点的两年高位，之后一度掉头向下，收市仍升0.39%，深成指涨近2%，创业板抽高逾2%。大市约有九成板块向上，家电、酿酒、互联网、软件等股份升幅较大，石油股及银行股回吐。

发改委将重点实施四大措施促进数字经济发展，今年将支持56个「互联网+」及数字经济等项目，相关互联网金融概念股抽升，家电股亦有炒作，格力电器涨停，股价创逾两年半高位，美的集团飙5%。

自今年初以来，中港股市的走向颇为侧重少数板块及行业，科技股成了今年捱沽的对象之一。值得留意的是，三、四线股以往喜欢炒作转型消息，藉以推高股价配股集资，今年来相关新闻异常地少，可能是有效吸睛的概念不多吧。近日先后有几家公司公布开发区块链业务，在比特币刚经历大跌后的今日才来搞这类转型，真的有点迟。

另一个可能成为大市焦点的是大湾区概念，睿见教育早前宣布，为配合「粤港澳大湾区」发展，与江门市开平政府已订立合作协议，将设立、经营及管理江门市开平寄宿制学校。该公司将负责兴建建议中的寄宿制学校，预期会配备小学、初中及高中部，总目标容量约7500名学生。

香港特首林郑月娥也大谈大湾区发展，包括在「粤港澳大湾区」发展医疗、教育和安老服务，香港这三大优势产业落户大湾区，可方便港人、促进经济和满足内需云云。

「粤港澳大湾区」概念去年首次被写入国务院总理李克强的《政府工作报告》，在上月举行的中央经济工作会议上，在区域协调发展方面，该概念也获列入2018年重点工作。被列入国家战略的「粤港澳大湾区」，并不局限于深圳湾，而是囊括了广州、深圳、珠海、佛山、东莞等广东9市和香港、澳门两个特别行政区。

目前「粤港澳大湾区」以约1.4万亿美元的经济总量超越旧金山湾区，仅排在东京湾区和纽约湾区之后，名列全球第三位。把以上城市打包而「被建设」成世界级城市群，综合交通体系必不可少，亦是「粤港澳大湾区」的重要竞争力。「粤港澳大湾区」硬要把香港包括其中，正是因为香港是国际级航运和物流中心，令湾区拥有全球最密集的海港群和空港群。

根据2016年全球港口集装箱吞吐量排名，「粤港澳大湾区」目前已拥有3个世界级的集装箱港口：深圳港（全球排名第三）、香港港（全球排名第五）、广州港（全球排名第七）。其港口集装箱年吞吐量超过7118万标箱，机场旅客年吞吐量达1.86亿人次，位居全球四大湾区之首。

所谓大湾区概念，说穿了就是经包装过后的城市化进程，早几年内地打锣打鼓要打造第二个「小香港」，在前海建立一个新金融中心，但几年下来除了早几年相关土地炒过一轮楼市、个别银行宣布前海设立试点分行等消息外，商业区内很多地方仍然人影唔多见。

翻查传媒报道，大湾区相关的新闻、评论与专栏文章近日爆发式上升，显然是为相关政策造势，这是短线炒作投机者的机会所在，有时间大可趁这几天做做功课，找寻最有机会落镬的大湾区概念股。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘