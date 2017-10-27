港报财经评论：中港股王，各有千秋--经济日报10月27日

中港股王 各有千秋/ 林瑞芬

十九大已圆满结束，统计显示，会后倾向造好，内地股市昨日略为走升，上证指数收报3407点，升0.3%，对整固中的港股有一定支持作用。

综合上证、深证昨日升幅虽然分别只有0.3%及0.2%，不过，个别蓝筹股有胜于大市的表现，如贵州茅台急升7%，收报605.09元人民币；平保A升2.2%；太保A升2.3%，内险股保持强势。

另外，入选高盛全球漂亮50股份的立讯精密、均胜电子分别涨4.2%及1%，反映机构投资者逐强的意向甚明。A股后市，始终要有批具实力、有盈利股息基础的价值蓝筹股凝聚动力。上证于后市若确认突破3,400点，将反覆挑战3,450至3,600密集阻力区。

目前港股焦点在新股阅文集团，昨日首日作散户认购，据报反应热烈。个股当中，暂时就只能靠季绩消息作突围。中国中车 H股及A股昨日显着上升，分别升4.5%及7.8%；中银国际估计，中车今日公布的第三季盈利，有望按年转正数增长，对比其今年上半年纯利下跌23.4%，视为重大拐点，盈利改善是由于旗下电力动车组（EMU）于今年下半年可加快付运。季绩是否理想，今日自有分晓。受中车A股上升带动，中国中铁A股及中国铁建亦见分别抽升3.4%及3.3%，但H股没有太大动力跟随，与内险股不一样，A、H股可互动，由此启示，铁路股未必可全数当炒，主要看个别。

阅文招股反应热烈，热烘烘认购之时，散户也应了解一下该股的经营风险。据阅文在招股说明书中进行了政策风险提示称，阅文拥有创世中文网、起点中文网、云起书院、起点女生网、红袖添香、潇湘书院、言情小说吧等多家网站，上述网站并未全部拥有《网路出版服务许可证》，虽知中国的互联网业务受到严格监管，如果相关网站未能获得及保有适用于公司业务的必要批文、牌照或许可证以及政府政策或法规出现任何变动，对公司盈利一定有影响。另有报道指出，阅文虽然聚集了大批「IP」，但有知名「IP」却陷入抄袭指控风波。对这类新经济产业股份的盈利预测，确是不容易，后市策略仍如众安在綫一样，有甜头就食！不能抱太长远的计划。且看最新中保监发声指，众安在綫等专业互联网保险公司代理销售模式潜在风险值得关注，众安股价昨日即急插4.7%，收报76.85港元。

港股的股王就有腾讯，A股的股王就是贵州茅台。茅台今年前三季度营收增长接近60%，净利润增长达60.3%，净利规模接近200亿元人民币。

单计第三季度，贵州茅台营业收入为183亿元，同比增长116%，净利润为87亿元，同比增长138%。粗略计算，一季90日，茅台一日可赚9,700万元。

腾讯亦不失礼，据中金报告估算，腾讯第三季度业绩，预期收入为617亿元，分别按年增长52.7%及按季增长8.9%，按非通用会计准则，纯利为164亿元，按年升40%，以一季90日粗略计算的话，腾讯一日的吸金力就是1.82亿元左右。两家不同业务的公司，不能单以吸金额定高低，大家都在高增长势头当中，吸金之力却各有千秋。

中金预测腾讯第三季的吸金力维持，主要就看好移动游戏业务强劲的增长动力，将由《王者荣耀》及正值暑假旺季效应带动。明年将有更多经典桌面电脑游戏以手游形式推出，相信来自移动游戏的收入成为集团核心盈利贡献支柱之一。另外，中金预测，腾讯在加强朋友圈的广告量后，支持广告收入增长，料品牌广告按年增长25%至39亿元，按效果付费（P4P）广告按年升63%至71亿元。

看腾讯日綫图，本月主要处于高位窄幅上落为主，以时间消化升幅多于以跌幅消化，显示底气足，除非外围出现大跌市，不然，在温和整固之后，随时又要顺风而行，技术上，如守稳50天綫338港元，可期待中綫再延展升浪，腾讯昨收报347港元，跌幅1.4%。（完）

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