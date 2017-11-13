港报财经评论：中燃气源稳，增长把握大--经济日报11月13日

中燃气源稳 增长把握大/ 林瑞芬

道指周四晚再创历史新高后回吐，在相对高位下，试高回吐，反覆在所难免，情况如港股短綫之趋势，但只是保持小回格局，中期升浪有多高尚要估。

总之，向上望亦要不时准备回头望。大市蓝筹升势不均，腾讯及平保是近日再推升指数的火车头，记紧要密切跟进两只股票的走势，以判断大市何时升势逆转。平保昨续冲创新高位75.95港元，收报75.8港元，升3.2%。惟腾讯于周内逼近400港元大关之后在回气抖抖，昨收报385.4港元，跌0.6%。

对大市的预测，没多大的补充。恒指昨收报29,120，跌0.05%，技术上，见附图周綫图，恒指缓涨逐级摸高之势要确保，首要稳守之前突破2015年高位，现变关键支持位约28,100。国指在内险股推动下表现较佳，昨收报11,745，微升0.01%，即市11,360为关键参考支持位，而中期趋势来看，按周綫图看上升通道形成，支持11,000更为紮实，如守稳，反覆缓涨挑战12,000甚至以上水平。

美国总统特朗普已完成访华之旅，生意人即是生意人，为美国带来庞大商机，中美签近2万亿元经贸协议，创纪录，范围包括美国向中国出售液态天然气、波音飞机、大豆、电脑晶片等。中国燃气已率先报料，已与美国DELFIN LNG LLC（「DELFIN公司」）就每年300万公吨进口液化天然气（「LNG」）项目签署了无法律约束力的谅解备忘录。

中国燃气认为，由于国内在推动清洁能源事业下，作为近年积极参与乡镇「煤改气业务的燃气分销商，与DELFIN公司的合作，将会确保集团未来有更充足的供应去满足用户对天然气巨大的需求，进一步加快其销气量的持续增长。有稳定的长期气源，集团之盈利保增长确有把握，对该股中期趋势可看高一綫。

集团将于月底公布截至今年9月底止的中期业绩报告，到时可望求证乡镇「煤改气业务」的增长动力。据早前公告显示，截至8月31日，集团已累计签约乡镇气代煤用户210万户（1季度公告67万户），并完成其中60万户的接驳工程；同时，集团8月、9月与河北、山东政府分别签署了战略合作框架协定，进一步提升在当地煤改气市场占有率。

东方证券预计，集团将大概率超出年度业绩会上给予的乡镇全年接驳80万户的指引，同时有望对未来三年的煤改气业绩指引做出向上调整，东方估2018财年，中国燃气将在华北四省两市地区农村煤改气市场的推动下，接驳收入实现40%的增长。

另据分析，从项目盈利水准来看，集团较新奥、华润燃气内陆项目（低价差）占比较高，在城市燃气盈利管控背景下，预计集团的价差下调压力较同业为小。对未来盈利的预测，参考集团早前的股权激励条款显示2018财年公司归母净利润逾60亿港元，东方估相若水平，至2019财年为75.35亿港元。瑞信亦有估其2018财年利润达61.31亿元，至2019财年为77亿港元。另外，交银国际估算集团截至今年9月中期利润为27亿港元，按年增长57%，2018财年估为58.86亿港元，但至2019财年为73.18亿港元。

若以2017财年每股盈利0.85港元计，据ETNET综合预测，2018财年及2019财年的每股盈利平均预测数分别为1.19港元及1.47港元，按年增长分别为40%及24%。未来两年盈利的增幅具一定确定性，假设以2019财年预测盈利来折合市盈率水平在19至20港元，中期股价上望28港元至29港元，预测具一定合理性。配合附图，今年下半年已形成中期上升势，后市在23港元左右收集具一定值博率，21港元止蚀，昨收24.3港元。（完）

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