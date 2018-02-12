港报财经评论：中美刀光剑影，港股跌势难挡--经济日报2月10日

中美刀光剑影，港股跌势难挡/ 林瑞芬

港股接完美股飞刀，又接A股飞剑，难顶！今个跌势来得快且凶，跌势未回顺前，散户审慎为上，还是勿手多多捞底！

恒指昨日再泻943点或3.1%，收报29507点，大市成交额2,190.87亿元。早前话咁快就升到目标，现在话咁快就跌到支持位，支持一关又一关被考验，恐慌已开始，对后市暂难乐观。

技术上，恒指失关50天綫，30000心理关口又失，后市反覆下插28000至28500又是另一个支持位受考验。

A股泻势未止，上证50指数质穿60天綫支持位，兵败如山倒，昨大跌4.6%，收报2810。再向下，就要睇番2016年始延伸的上升轨支持2600水平可否发挥支持力。

上证50指数从上周高位3181插水至昨日收市价计，累计跌幅12%左右。基本上，贴近国指同期跌幅，都咪话A股不识得跟外围走，世界大同。从A股蓝筹所跌，内银及内险股就话较早前有累计升幅，预算的回吐压力会较深，但见内地的铁路基建A股中国中铁（沪：601390）及中国铁建（沪：601186）等去年股价没有升幅的股份，也跌入万丈深渊，破底试底，前者昨日跌1成跌停板，可见近周的A股抛售，有「要钱不要货」的意味。

国指昨收报11901，大跌478点或3.9%。技术上，跟着恒指失守50天綫，已经把1月以来的升幅全部抹去，形势恶劣，低企12000之下，下一关上升轨支持11400，忌失。

内险股平保（02318）、国寿（02628）、新华保险（01336）昨日跌幅介乎2.7%至5%，内银股跌幅亦巨，农行（01288）及建行（00939）分别跌4.8%及4.5%。内险H股及A股跌势都急，事缘中国保监会发布《保险公估人监管规定》，明确经营保险公估业务备案的要求和程式，并将于今年5月1日施行。

总括上周以来，港股的跌势无疑受美股先带动，但今周加入A股的插水拖累，双重夹击，伤上加伤。一轮接一轮的快攻，下周临近农历新年假期，恐难以招架！

目前美股已从高位迅速回落逾1成，究竟是牛市已死，还是健康的调整，要在后市小心验证。两者都有人看，看牛市已死的认为，主要因为美股的估值已在相对偏高水平，加上，通胀的催动，刺激息率上升；至于看市况只是健康调整的观点，论据则是美国经济仍偏稳健。后市观察美股跌浪关键是跌下来的幅度，有高盛环球股市策略员分析，过去美股都会在牛市中出现大跌，平均在4个月内跌13%，这就要用4个月左右时间复元。相反，若跌幅超过2成，就不是调整咁简单，平均跌3成则界定进入熊市了！简单来讲，如果美股昨晚至下周内止泻，还有得救，不然，一路下插，从高位累跌15%至20%的话，这个调整就可能不是健康调整那么简单，或者启示美股牛市已死。

见附周綫图，道指已失守50天綫，无力反弹回升其上，非调整那样简单，担心有隐藏淡因致使周内插水插完又插，顺势下试200天綫22780左右的可能性极大。

美股还要跌多少，固然是环球股民所关注，有所关心的是，还有论调提出美股之急跌也可能是经济周期的转折。

据中信建设统计，以战后1948年以来计算，经通胀调整后的道指共有11次幅度超过20%的调整当中，有7次美国经济在随后一年内进入衰退期。而在剩余4次未造成衰退的股市大跌后，还有3次是发生在失业率高于5%的情况下，换句话说，是在经济周期的早期或中期。若以美股大跌的当季为0，在基准情形下，美国经济将于股市见顶后的第二季度开始下滑，在其后的第7个季度经济探底，GDP增速最大损失将达4%。而股市大跌对于私人消费、投资的影响也是类似的。因此，投资者仍要对未来美股的变化保持警惕之余，还要密切留意经济变化。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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