港报财经评论：中行母子，各有卖点--经济日报7月26日

中行母子，各有卖点/ 林瑞芬

滙丰控股（00005）昨日造好，带动恒指微升5点或0.02%，收报26852点；国指则下跌38点或0.35%，收报10782点，大市成交额约795.6亿元。

将近结算，估计恒指将录得连续7个月的上升浪，应没有太大问题。技术上，若恒指短期守稳50天綫（现处于近26000点），挑战27000、以至27500的趋势仍在。只是，从近两周个别蓝筹股表现来看，市场人士正在找寻、追捧落后蓝筹，以增加值博率，而不是全身投入一些已经累升不少的蓝筹，显示投资者正部署两手准备。

虽然港股仍在上升的路途上，但今秋不得不防欧洲央行将公布削减QE计划，加上，美国联储局可能启动缩表计划，后市料波动，买卖宜有两手准备，设定好止赚或止蚀位，以避免突如其来的波动风险，把今年的利润全抹去。

事实上，回看联储局在2013年5月暗示削减QE、到2013年12月正式宣布削减QE计划的数月之间，「削减预期」一度令美债被抛售，美债收益率续升，全球其他国家债券收益率随之上涨，直到2013年12月18日，削减QE计划落地后，美债收益率升势才渐显疲态。所以，本月欧洲央行行长德拉吉在新闻发布会上表示秋季将开始讨论修改前瞻指引，货币政策的变更将不仅仅根据增长复苏，更重要的是考量通胀在中期是否能以可持续的方式回归2%的目标，似乎已在发出初步暗示，欧洲央行9月7日或10月26日的议息会议，可能会公布削减QE的行动。

如果欧央行步美国后尘，收紧货币政策，环球流动性将趋紧，股市投资者或会更紧张，只要有某些引子爆发，必然提升低迷多时的波幅率，故不排除今秋前后，股市有剧变的可能性。

欧洲货币政策正在转折当中，中国人民银行取态可能变得更审慎。据人行旗下《中国金融时报》最新刊发的《2017年中经济金融形势分析展望专家谈》，称下半年中国经济总体运行平稳，货币政策不紧不松。文章分析，当前的经济运行态势与2016年底提出稳健中性的货币政策时有很大的不同，金融去杠杆已取得阶段性成效，系统性金融风险总体可控。监于流动性明显收紧和货币市场利率明显上升，乃至于银行贷款利率也已开始上扬，货币政策已不宜进一步收紧。由此启示，人行于下半年的货币政策，将视乎外围欧、美央行的决定，若两行趋于收紧，人行反而可能略为放宽货币政策，以免已在上半年抽高的市场利率，进一步的被动快速抽高，威胁经济增长的稳定性。

后市隐伏风险，但在未爆发，又或者不会爆发之前，港股顺势走，暂时来讲，仍在升途上！个股方面，有佳绩、盈喜憧憬的股份，股价表现会较佳。如招商银行（03968）昨升2.8%，收报25.55元，刺激股价造好主因市场对内银股盈利增速一般预计只有单位数，而招行所公布的中期盈利为393亿元人民币，按年增长达11.4%，高于该行第一季净利润按年增速8.8%，而第二季净利润按年增速高达13.3%，超出市场预期。按花旗预料，受惠于费用收入增加及信贷成本下降，中国银行（03988）第二季税后纯利按年增长有可能达到21.5%，属同业之冠，如果中行业绩有如此好表现，甚至超出预期，不排除中行股价最终能突破50天綫3.83元、挑战4元。内银股来讲，中行走势算是落后，工商银行（01398）及建设银行（00939）现价其实已升至近年高位阻力，而中行年内高位阻力在4元，以现价3.76元计，还有一段距离，止蚀在250天綫、3.64元左右。

讲开中行，就不得不提只中银香港（02388），据花旗业绩前的摸底，指中银香港的净息差扩阔幅度，按半年计料较同业为大，主要原因是中银香港有较大规模的美元及人民币业务，而在今年上半年，LIBOR及SHIBOR均有所上升；同时中银香港历史净息差较同业为低，有望在获得新贷款的同时，得以提升平均水准；加上，中银香港有机会因为东盟的客户而增加借贷组合，令平均贷款利率上升。另外，花旗预估中银香港会在派发中期业绩时，宣布派发每股0.30至0.50元的特别股息。

中银香港股价守稳50天綫35.8元，不排除后市在特别股息的消息下再冲喜，上冲至近40元阻力，昨收报37.55元。（完）

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