港报财经评论：中资科网股展开新一轮调整--信报10月27日

纽港网股地动摇 真个调整唔嘢少/ 习广思

恒指经本月19日大跌后，反弹乏力，周四跌了100点，收报28,202点，刚好回到大跌市日的收市价。在美元及美债息上扬下，港股仍难摆脱弱势，观乎周四成交只得842亿港元，不算多，估计调整应会持续。腾讯周三撑住个市，周四却掉头下挫，拖累指数。整体而言，中资科网股不论在纽约或香港市场，均展开新一轮调整。

欧央行行长德拉吉果然是央妈中的大鸽，欧央行一如预期把每月买债规模由600亿欧罗降至300亿欧罗，把量化宽松实施期限延长9个月，从今年12月延至明年9月。欧央行每月从投资所得的150亿欧罗，将继续用作买债，日期无限，换言之，明年首9个月的每月买债规模实际是450亿欧罗，之后每月还会继续买150亿欧罗。至于息率，该行表明于9月之后，息口仍会维持在现水平一段较长时间。

欧央行发表议息声明后，欧债孳息大跌，美债孳息跌幅有限，两者息差扩阔，美元兑欧罗急升，美滙指数逼近94水平。「吉叔」在记者会上讲明，仍需要宽松的货币环境以推动通胀达标。欧央行咁谷法，通胀就算至明年底仍未达标，2019年都应该会嚟料。所以，欧罗之疲弱，亦埋下明年下半年强势的种子。短期而言，近日金融市场的走势不会逆转，即美元强势，美息仍有机会再上，这对港股不是太有利。

中资科网股近日在纽约市场有颇大沽压，当中网罗了纽港大型科网股的KraneShares中证中国网股指数ETF，周三跌至保历加通道底，这只ETF的十大持股中，只有腾讯及百度仍企于50天线之上，其余8只均已跌穿该线。表现最差的，要算网上购物平台京东，该股于8月8日已见顶，周三股价跌至200天线，其他大型网股如阿里巴巴、新浪等，均于10月份见过高位后回落。

睇番KraneShares中证中国网股指数ETF的走势，今年8月、9月及10月都曾出现较大调整，回到或逼近保历加通道底，前两次均识得反弹再破顶，今次是否也如此？那就要睇多一会。不过，3个月连震3次，反映走势开始趋向波动，小心震震吓变成大调整。

估值高是中资科网股调整的最大原因，只要业绩有点瑕疵，便会遭到投资者无情的抛售。教育股新东方集团是上述ETF的成分股之一，该公司最近公布季绩，由于推广开支增加，导致盈利逊于预期。尽管该公司新季度营业额预测胜过券商的预测，惟股价一样要捱沽。执笔时，另一只补习社股学而思公布季绩，每股盈利同样低于市场预测，股价于电子交易时段大跌近一成。

不论是科网股或教育股，都是今年的明星板块， 有分析员不断出报告调高盈利预测及目标价，惟公司要达标难度愈来愈大，股民过往炒季绩，现在却要担心季绩。科技行业是高增长行业，只是估值太贵，股价有点高处不胜寒。

美国的科网股如Facebook、Google母公司Alphabet、亚马逊等大型网股的股价亦见泄气，由3股股价与Netflix组成的FANG指数，于本月16日见高位后，近日开始回落，至周三累跌约3%。期间道指多番创新高，可见市场对科网股的热情渐退。不过，这反而是留意大型科网股的投资时机，它们未来的盈利增长依然强劲，只要股价继续调整，到年底市场会开始反映2018年的盈利，这批股份将会重现价值。

在大型科网股持续调整之际，毋须急急抢人气新股阅文集团，因为新股表现一向不稳定，望吓众安在线就知道，愈热的新股愈难用作长线投资，博短炒就要睇运气了。（完）

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