港报财经评论：中资股寻宝，留意中兴丽珠--经济日报1月4日

中资股寻宝，留意中兴丽珠/ 林瑞芬

周一大市急升后，昨日稍为收敛回回气，但交投仍畅旺，达1,308.3亿元。恒指昨微升45点或0.15%至30560点，技术上，短期企稳30000关就没有大问题。

国指昨收报12088点，升20点或0.17%，不排除短期在12000左右仍有一定反覆，直至企稳楼上确认突破，年内反覆向上挑战14000中期阻力。

H股全流通试点消息公布后，市场反应相对乐观。按光大证券总结其影响，认为内资非流通股转挂港股市场，其过程更接近于限售股解禁，虽然确有大股东获得更多流通股后减持的风险，但在全流通政策初期，试点公司及监管机构都将非常重视投资者对于全流通的反应，在股份减持上或保持审慎克制态度。长期来看，H股全流通也将为H股上市公司提供更有利的融资格局，长远对繁荣港股市场有非常积极的意义。

中银国际则认为，措施有助推进国企改革、人民币进一步国际化。另外，落实H股全流通，将有助提升港股成交额，并吸引更多内地企业来港挂牌上市，提升内地投资者乘南向交易买入H股的需求，相信这对港交所（00388）影响最为正面。港交所股价昨高见253.2元，收报249.2元，跌0.4%，与去年11月高位约255元，只距之一步，如周二笔者所述，中期目标挑战最少280元。

综观蓝筹股升势，无疑仍以股王腾讯（00700）为马首是瞻，受纳指周一上升推动，腾讯昨续攀升1.05%，收报422.2元。去年底股价回吐的瑞声科技（02018）及舜宇光学（02382）亦分别升1.8%及0.4%。相反，中移动（00941）股价昨日逆市跌1.3%，表现真的令投资者失望。中移动去年已逆市跌3.6%，现况仍未有扭转弱势之意向，弱者愈弱，真是可以令投资者把中移动放埋一边，无眼睇！恒指进一步攀升，并非只只蓝筹可以跟势向上，由此可见选股的重要性。目前都要继续信奉：强者愈强。且看腾讯、吉利汽车（00175）、中国平安（02318）等蓝筹股，已轻易地又再逼近去年11月高位。

中资股而言，中兴通讯H股（00763）不甘落后，昨升3.3%，收报29.85元。观乎中兴通讯A股（深：000063）股价昨亦上升2.7%，启示升势都几结实，反映市场对其受惠内地发展5G技术料加快，信心十足。近日，中兴通讯已推出基于服务化架构的5G核心网Cloud ServCore产品，率先基于2017年9月发布的3GPP R15标准，全方位实现3GPP R15服务化架构，中兴向着5G核心网产业化迈出了坚实的一步，率先拉开了5G商用的序幕。中兴技术储备的领先，加上预期5G建设投资规模将较4G大幅提高，中兴自去年开始备受市场看好，股价的升势暂可望延伸至今年初，现价29.85元，后市如确认突破30元，企稳楼上，首目标谋破顶32.6元，再挑战35元。

蓄势破顶求上进的中资股，还有可能是丽珠医药（01513）。丽珠已提交的注射用艾普拉唑申报生产注册状态变更为「审批完毕-待制证」，据了解，艾普拉唑是丽珠的独家创新品种，相信毛利率会较高，产品获批以后，在公司已有成熟销售的管道下，有望迅速起量，成为新的盈利增长点，消息面极具催化力。股价应有力突破去年11月的63.7元上市以来高位，破顶后可参考中金公司去年底上望丽珠目标价72元，昨收报62.3元，升幅2.1%。

丽珠上月公告了股权激励计划，条件为在2018、2019及2020年净利润（扣非）分别不低于9.92亿元、11.41亿元及13.12亿元人民币；2016年（扣非）净利润为6.82亿元人民币，对应2016至2020年复合增长率为17.8%。中金公司认为，在现有产品保障其2017及2018年盈利增长确定性，研发驱动创新预计2019年陆续有品种上市，未来丽珠业绩达标有一定可能性。（完）

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