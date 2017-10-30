港报财经评论：中资金融股不负众望--经济日报10月28日

中资金融股不负众望/ 林瑞芬

港股在盈喜股带动下冲高，恒指昨收报28438点，升236点或0.8%；国指收报11643点，升197点或1.7%，大市成交额增加至998.6亿元。

港股而言，暂时只有佳绩股催化，但外围尚有一些不明朗因素困扰，现在阅文集团（00772）正掀起认购潮，流入大市的资金也有约束，限制大市向上大突破。技术而言，恒指昨最高只升见28494，最终以28438收市，启示好友仍未有把握取高位阻力28600，若成功突破才有较大的上升空间，不然，短期限于在50天綫（现处于近28000）作窄幅整固。

外围而言，欧洲央行最新公布，将于2018年1月至9月，降低月度买债规模至300亿欧元，启示继美国联储局开始缩表后，欧洲央行也会逐渐走上货币正常化道路上，欧、美央行趋于正常化货币政策，环球息率或轻微持续回升，是为对股市产生波动的变数。

回看港股，昨日无疑为内险及内银股双双推动国指抽升，笔者之前早有预测。国指昨升幅1.7%跑赢恒指。国寿（02628）在周初已发盈喜信息，周四收市后公布，由于投资收益增加，今年第三季盈利按年劲升365%，消息二次刺激股价，昨日升2.8%，收报25.65元。内银股则在建行（00939）季绩之后被追捧，建行昨急升3.3%，收报6.99元。单计第三季度，建行经营收入达1,451.89亿元人民币，按年增长9.3%，期内录得纯利629.03亿元人民币，增长4.1%，增幅不算高，不过，第三季净息差持续扩阔，按季扩濶2个基点，按年亦扩阔5个基点，是自2014年第三季以来首度录得按年增长，对内银股是直接的刺激。

短綫走势来讲，建行高位阻力在7.1元，待确认有效突破，中期反覆上望8元。

内银股A股与H股尚有互动，工行A股（沪：601398）升2.3%，工行H股（01398）更涨4%；建行A股（沪：601939）升2%，建行H股涨3.3%，对后市上升的持续性有一定启示。且看铁路设备股，周四A股升但H股没大反应，结果，昨日H股与A股均回调。A股与H股讲求互动性，论强势内银股，数招商银行，招行A股（沪：600036）昨急升5.8%，收报28.1元人民币，最高见28.14元人民币，创年内新高；招行H股（03968）亦升2.4%，收报31.55元，最高见31.8元，亦创出年内新高，其升势可算是内银股中最强，A、H股均同步创高位。再看招行H股月綫图，乃率先突破2007年高位的内银股，守稳28元，顺势而行，相信与市场对招行自2016年以来主动淡化规模增速概念，积极优化资产结构有关。

中国人民银行昨日进行63天期（约两个月）的逆回购操作，当前人行逆回购品种最长期限只有28天，如果落实操作，将是人行首次在公开市场进行63天期逆回购操作。据海通证券分析，10月23日进入缴税期，资金利率稳中略升，63天期逆回购投放有利于稳定资金面。另有分析指出，人行此举是运用临时性工具，为跨年资金护航、稳定市场对流动性的预期。

A股自十九大结束之后，平稳轻微向上，上证昨收报3416点，微升0.3%，反覆挑战3450点。市场对流动性稳定的预期增强，有助稳定A股的轻微向上势头。个股蓝筹趋向强者愈强，贵州茅台（沪：600519）昨又勇创新高655元人民币，收报649.63元人民币，大升7.4%，所向无敌。

港股来讲，就要等股王腾讯（00700）整固之后再开车，腾讯昨收报347.8元，微升0.2%，未发力只是时辰未到。下周一（30日）期指结算，好淡转战11月，市况待明。腾讯能否藉11月将公布第三季佳绩再向上冲关，股价持续稳守于50天綫支持338元，都仍有期望，屏息以待！（完）

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