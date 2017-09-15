港报财经评论：买定国策股，闷市等进帐--经济日报9月15日

买定国策股，闷市等进帐/ 林瑞芬

大市依然胶着，回吐亦温和。恒指跌0.42%，收报27777；国指跌0.77%，收报11101。大市成交额965.4亿元。

昨日炒股不炒市的幸运轮转落在水泥股身上，海螺水泥（00914）、华润水泥（01313）等上涨。海螺昨日股价升2.9%，成交额达11.42亿元，十大交投的第十名。

继汽车股、纸业股炒作迎旺季之后，水泥股亦借此预期抽升。就水泥的需求面分析，确没有大催化可陈。基建与内房乃水泥的需求关键源，但引述国家统计局公布数据显示，今年首八个月，第一产业投资1.27万亿元（人民币．下同），按年增12.2%，增速比1至7月份回落2.2个百分点；而全国房地产开发投资6.95万亿元，按年名义增长7.9%，增速只是同1至7月份持平。

然而，水泥的供应面，则在供给侧的改革，以及日趋严厉的环保政策底下而改善，如新一轮环保督查组已进驻山东、浙江、四川、新疆等八省，中央政府持续性的环保督查对局部地区水泥涨价将起到催化作用，这平衡了水泥的供求面。需求稳定，供应有序，旺季将至，造就憧憬水泥价格可攀升。

中期而言，随着中建材（03323）与中材（01893）筹划合并，增强中材集团的水泥市场地位，行业另一龙头海螺水泥应会密谋扩大市场，以抗衡中材集团的威胁。海螺水泥也是中资水泥业中，积极出海投资扩版图的国企，中期股价趋势较稳定。

然而，短期而言，毕竟海螺水泥已连涨三个交易日，不排除有后抽整固的出现。技术上，按月綫图示（图1），只要后市稳守30元，在升破中期降轨顺势下，重探2011年高位阻力约36.5元都有很大机会。

中资股往往靠政策造化，中国粮油控股（00606）昨急升7%，收报3.94元。最大催化是国家能源局的公布文件，指国家发展改革委、国家能源局等十五部门已联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》。《方案》当中，其中强调，会扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油，到2020年，在全国范围内推广使用车用乙醇汽油，基本实现全覆盖。由于中国粮油有部分燃料乙醇业务，股价即受刺激。

中国粮油颓势果然有机会渐消，上半年计，其实该股已实现扭亏为盈，共录得10.59亿（港元．下同）；收入同比增长9%至444.31亿元。近年来，公司积极进行资产重组，努力实现靠本业稳步增长，路是走正，如有国策相助，必将事半功倍。见中国粮油周綫图（图2），7月以来，50周綫升破250周綫，中期趋势确认逐步改善，股价反覆向上，如后市能有效突破4元，5元才有较大的阻力出现，3.5元止蚀。

回说大市，恒指升不穿28000，又跌不破27500，胶着状态，无波幅，都是惟有得个「等」字！供给侧改革，重工业国企的重组预期，正在推动相关股份，中国铝业（02600）、鞍钢（00347）今周均冲年内新高，暂时平衡中资金融股整固的压力。国指技术上，整固当中，支持防綫为参考图示的上升轨约在10900左右（图3），防守力该不俗。

内地最新公布8月份经济数据，基建、零售、工业产值增速确有所放缓，但国家统计局发言人解读当中有一些非经济因素如气候、基数等方面影响。加上，经济大支柱房地产表现平稳，开发投资8月份增速与1至7月份持平，整体经济所受冲击仍是有限。

A股昨没有被略为疲弱的8月份经济数据冲散，上证收报3371，微跌0.38 %，大概也是市场暂时对内地经济仍稳的共识。内地经济走稳，十九大10月召开前，A股大泻的概率不高下，所以看国指调整压力暂也是有限度。（完）

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