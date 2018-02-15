港报财经评论：买蓝筹收息，4厘才吸引--经济日报2月15日

买蓝筹收息，4厘才吸引/ 林瑞芬

美股跌势回顺温和反弹，港股续随之反弹。恒指收报30515点，升676点或2.3%，但交投淡静，大市成交额只有1,106亿元。

技术上，30300左右乃2月8日及9日的下跌裂口，重企稳方确认回稳；不然，未脱反覆调整趋向。

港股经过一轮急挫之后，回复元气需时。股民可留意，农历新年后的蓝筹股业绩期为一大指标。恒生银行（00011）昨抽升7.8%，收报191.5元，有偷步炒作！周初，笔者就曾引述摩根大通研究报告预测，恒生去年基本溢利按年增长20%。综合各大券商预测，里昂估计恒生去年多赚20.1%至194.73亿元，料每股盈利为9.99元（按年升20.4%），而全年派息每股6.6元（按年增长8.2%）；而中金公司则估计，恒生去年多赚17.5%至190.67亿元。

最新高盛预测，恒生去年每股盈利为9.87元，按年增长18.9%；估计2018年度亦可维持14.5%的增速，每股盈利达11.3元。

在稳健的盈利增长下，预算恒生维持平均65%的派息比率应不难，料2017及2018年度每股股息将分别达6.7元及8.1元，以发表报告时的股价177元计算，预测息率分别为3.8厘及4.6厘。而经过昨日急升，恒生2017及2018年度的预测息率分别为3.5厘及4.2厘，高盛认为恒生派息比率吸引，把中期目标价由190元上调16%至220元，到价即2018年度预测PE为19.5倍。高盛的分析，正切合笔者周内所提出，随着美国10年期债息抽升，未来蓝筹股的投资价值面，股息率要有4厘甚至5厘先算抵买。不然，股价随时会受到年内大市波动所伤。

当然，蓝筹股的股息率是否划定4厘或以上就算是有投资价值，关键的判断还是要看企业盈利能否维持稳健增长，以增加现金流，维持稳定的派息政策。恒生历年的稳健度，确是让投资者信服。至于其母公司滙丰（00005），盈利的稳定增长趋势确在一场美国次按危机，一场脱欧危机之下而受到影响，稳健度不及恒生。

据高盛预测，下周二公布业绩的滙丰，去年第四季核心除税前溢利为37.23亿美元，按年升42%、但按季倒退32%，可能较市场预期之39亿美元低5%。市场预期聚焦于滙丰如何提升资本回报率的计划，以及本港业务收入及英国业务之增长情况。高盛相信，本港市场条件有利滙丰的零售银行业务，集团投资及保险业务收入将受益于股市上升而录得增长，而HIBOR及LIBOR差距收窄亦将有利资产收益率。另外，高盛预计今、明年滙丰维持每股0.51美元派息，并将公布额外30亿美元回购计划。滙丰昨收报81.9元，升幅2.6%，升穿50天綫（现处于81.3元）。

国指昨收报12260点，升2.1%。技术上，上周下跌裂口顶部近12266将是短期阻力。检阅上周以来震荡市下的中资股表现，看谁暂时可安渡风暴，华晨中国（01114）值得一提。

该股昨收报20.15元，升4.6%，以收市价计，已重回前周五大市开始急跌水平。华晨股价如此坚挺，一来，一众汽车股从去年第四季已率先回吐，在调整已消化沽压下，上周虽然都要陪跌，但股价却见有力回升。二来，据最新公布的1月份汽车销售数据启示，内地豪华车的销情尚见攀升，华晨的宝马系增长领先，利好华晨。该股股价如一直稳守18元，终望有出头天，回升企回20.5元附近。

另外，比亚迪股份（01211）昨升3.6%，收报71.3元，最高见72.65元，也回升至前周五大市开始急跌时的水平。内地新能源汽车新版补贴政策落实，政策的调整基本符合预期，进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求，又根据成本变化等情况，调整优化新能源乘用车补贴标准，合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。龙头公司如比亚迪凭藉技术门槛及政策倾斜，市场优势预期将更明显。不过，比亚迪PE毕竟在高水平，预测PE逾30倍，在环球股市经过上周大跌后，风险胃纳大降，瑞信及大和分别把比亚迪目标价由85元降至82元，维持「跑赢大市」及「买入」评级；股价大趋势料于60至80元反覆为主。（完）

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