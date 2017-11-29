港报财经评论：互联互通有进无退，监管舞剑意在券商--信报11月29日

互联互通有进无退，监管舞剑意在券商/ 习广思

港股昨天一度急跌350点后呈V形反弹，急跌原因是有报道指中证监暂缓审批部分投资港股产品，但这消息未获中证监回应。内地股市自年初以来升幅约7%，表现远差过环球股市、亚洲股市及大中华股市，连中国企业在美国挂牌的表现也远远不及，原因正是A股的潜规则令股民长期被鱼肉，中证监要做的工作绝非要引导资金流向。

回带看，北水热捧股如中兴通讯（00763）周一急跌10%，多只北水热炒股也持续急跌，以上「推论」或有一定消息来源。据《中国基金报》报道，中证监已暂缓审批部分「港股通」基金。《南华早报》引述知情人士透露，中证监已暂缓审批部分以不低于80%非现金资产投资于港股的基金产品。消息令市场担心中国监管部门将限制内地基金资金流入香港股市，引发近日急跌。

报道指出，自年初以来，上证指数上涨了7.2%， 惟远远不及恒指同期34%的升幅。受到内地资金不断流入的提振，港股今年表现在全球位居前列，以上报道暗示南下资金太过热情，监管层要降温一下，话唔定资金会因此流回A股。

中港股市互联互通的「初心」是什么？正是人民币在有限条件下的国际化，以及把A股纳入于国际指数，由于A股目前处于半封闭状态，并不符合纳入「摩指」等国际基准指数的标准，因此中港股市互联互通成为纳入指数的前设条件。

今年6月，MSCI明晟宣布把A股纳入MSCI新兴市场指数及MSCI全球指数，明年6月起生效。MSCI提到，「沪深港通」是一个重要的前设机制，可扩大A股投资对象。市场估计，MSCI初期会有160亿至180亿美元资金流入A股。

今年3月，MSCI改变计划，由研究纳入448只A股减至169只，但最终纳入222只，较预期为多。基于5%的纳入因子，初期A股只占MSCI新兴市场指数权重0.73%，将来若国际机构投资者对A股有信心，该指数会调高A股权重，而基于沪深港通每日有额度限制，MSCI会分两个阶段纳入A股，第一阶段在明年5月半年度指数评估后，第二阶段在明年8月季度指数评估后。

因此，中港股市互联互通进一步扩大，才符合MSCI进一步纳入A股指数的条件，而不是眼见港股受到热捧，要出手打压。依目前看来，并无证据或者合理推论，内地政府要把人民币及A股国际化向后发展，变成人民币封闭化，因此很难理解以上监管加强的理由何在。

A股表现长期落后，已非今年之事，除了在2015年大幅抛离外围股市（下半年急跌最终仍是跑输），基本上10年都跑输外围股市。以人民币计价，即撇除滙率因素，上证指数过去10年跑输MSCI世界指数45%；若计及股息回报因素，更加跑输MSCI世界指数65%之巨。

不要忘记，过去两年中国经济增长虽然放慢，但仍有6%以上的增长，此前的经济增速更加快，而且中国M2货币供应一直大幅抛离全球主要国家平均水平，意味中国的银纸愈来愈多，何以偏偏股市表现如此恶劣？

都是那一句，今期《信报月刊》对中国股市的潜规则造市有详尽报道。所谓潜规则，由「赵薇案」作例子，只要以少数资金用一间空壳公司，利用传媒推手将万家文化（已易名祥源文化）股价炒高，就可以做到50倍以上的杠杆效应。

至于其他乱象，以贵州茅台（600519.SH）为例子，券商和基金的利益链非常庞大，一只贵州茅台成为了各基金操盘手的必争棋子，基金们落盘的佣金成为券商的重要收入来源；而券商们旗下的星级分析员的每年星级投票，则要靠基金们的一张选票，利益链因此坚不可摧，贵州茅台目标价由600元调高至900元，涉及的是数以千亿元的利益输送。中证监要严打，打的是基金与券商及旗下分析员之间的利益链，而这条利益链不易被动摇。

这情况其实全球皆有存在，只是轻重不同。明年1月3日起，欧盟将推行新例《金融工具市场法规2》（MiFID2），禁止基金将研究费与交易数量挂鈎，以及把研究收费与其他服务分开。一般投行研究部把行业报告撰成「Sell Side Report」后卖给基金和投资者的做法，在新例实施后，将变成独立收费，这亦将成为世界潮流的新方向，中国日后极有可能视欧盟新法落实而照单全收。

事实上，中国星级分析员的报告闲闲地值百万元以至千万元，至于如何付费，「潜规则」大家明白的。要做到这点绝对唔难，因为目前中国券商要不是由地方政府持有，就是由国务院直属持有，大股东是政府，监管层的命令谁敢不从。 （完）

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