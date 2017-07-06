港报财经评论：五非穷六不绝，七月科网谋甩身--信报7月6日

五非穷六不绝 七月科网谋甩身/ 习广思

腾讯昨天获各大行护航，话《王者荣耀》被官媒狠批影响微，股价开市早段跌过最多8.8港元后，拗腰扶摇直上，收市倒升1.8港元，成交达119亿港元。大行要奋力唱好，有的甚至调升目标价，反映大客未走完货。不过，QQ股价撑唔撑得住，都要睇美国科技股点走。

美股独立日假期后周三复市，科技股仍是市场之患，近期反弹力度甚弱。本港时间今天凌晨联储局将公布议息纪录，照计会是「鹰姿」没法挡，执笔时滙市已开始反映，美滙指数抽升0.3%。

今年没有五穷六绝，7月看来亦没有什么要翻身，反而下跌的风险日增。花旗银行综合券商对环球企业盈利预测的指数，6月份开始由正转负，即盈测下调比上调为多。由去年初起，盈测指数日趋改善，至去年底更转为正数，今年以来亦见一直改善，带动MSCI环球股市指数持续上扬，6月数字转差若只是短期现象问题还不大，但若形成趋势，则牛市迟早告终。

此外，美股波幅指数（VIX）本身近期亦好波动，上周四就颇得人惊，VIX开市时为9.79，最高曾升至15.16，升幅达55%，今年好多人炒反向VIX ETF赚唔少（即博VIX继续下跌），VIX此一大升，真系吓到面青，好在当天收市时VIX落番去11.44，与前一日收市差不多，但周四VIX波动可能是一次警号。

金融市场静极思动是常态，当市场对任何风险都置之不理，便会是风险临门的时候，不可不防。

昨天港股的焦点仍在腾讯，各大行纷纷出报告护航，终于由悬崖救番QQ上岸，股价暂时玩吓上落。腾讯与阿里巴巴这些网界巨企愈做愈大，用户动辄几亿人，远超共产党员人数，发展上以大包围方式，建立互联网生态系统，用户生活所需，一网搞掂，它们所掌握的大数据远比政府为多，其影响力及增长速度远高于任何国企，在一党专政的国度，能否容得下，实属疑问，终局可能不单是加强监管，更大机会是引入国企股东，入局睇实。

这批巨企眼前十分风光，但隐藏的政治风险可以十分巨大，估值上亦好难计，因为仲未发生，不过，必然会发生，所以，买腾讯及阿里都系等跌得咁上下才算吧。大行讲次季业绩会靓靓，但若长线持有，就唔系睇一季业绩咁简单。

为回应官媒的批评，腾讯急急采取一些补救措施，如限制小学生每天打机一小时，中学生打机两小时，但这类措施未做已知搵来搞，点查证学生身份呀？昨天已有报道指出，网上流传了不少方法回避新规，包括借用成年人账号，亦有人把成年账号出售等。

总之，一句讲晒，民企沾上政治就麻烦。近期已有多家海外收购活跃的大民企，银行要评审其贷款风险，十九大召开前，民企都系低调点，否则，随时成为政治箭靶。

短期较强的板块仍以金融股主导，辅以金属股及其他商品股，这批股份自3月见顶调整了两三个月，6月再度起动，马钢已升破了3月的高位，直逼2015年「大时代」时的高位，其他钢铁相关的股份如中信大锰及洛阳钼业股价升势亦见凌厉，后者更因去年收购钴矿，今年钴价大升而受惠。

其他股份如纸业龙头玖龙纸业及理文造纸亦已升破及逼近3月高位，纸厂不断向下游行业加价，盈利增长应不俗，本月资源商品股的值博仍然较高。（完）

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